Millet İttifakı’nda Lütfü Türkkan sessizliği! Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu neden tepki gösteremiyor?

"ONUN YÜZÜNDEN BİZ UTANDIK"

AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir'in açıklamaları: Uzun zamandır siyaset yapan bir kadın milletvekili olarak siyasetin bu kirli dili bizim en zorlandığımız alan. Kadınları aşağılamak üzere kurulan sinkaflı küfür dili kadın siyasetçilerin konuşmakta en zorlandığı konu. Ben bu yaşanandan dolayı utanç duymak istiyorum. Onun yüzünden biz utandık. Şehit kardeşine yapılan aslında yapılanın son aşaması. Beraber yürürken aslında şehit yakınına karşı yapılan fiziksel şiddet ve baskıyı da görüyoruz. Beraberinde öfkesini alamayıp kız kardeşi üzerinden yapılan bir küfrü işitiyoruz burada.

Kendini kaybettiği anda bilinçaltında yaşadığını yaptı. Bu da işin en hazin tarafı. Özrü aslında kabahatinden büyük aslında. Siyasi ikbal kaygısıyla yapılan bir özür var ortada. Arkada da bir dekor var bilinçli olarak konulmuş adeta milletin aklıyla alay ediliyor.