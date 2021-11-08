Millet İttifakı’nda Lütfü Türkkan sessizliği! Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu neden tepki gösteremiyor?
İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına ağır şekilde küfreden Lütfü Türkkan sadece Meral Akşener’den özür dileyip sonrasında da İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Lütfü Türkkan’a tepkiler sürerken İYİ Parti, CHP, STK ve kadın derneklerinin olaya karşı sessiz kalması dikkat çekiyor. Öte yandan İYİ Parti bugün olağanüstü toplanıyor. Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden Türkkan disipline sevk edilecek mi? Kadın dernekleri neden duruma ses çıkarmıyor? İYİ Parti ve CHP yönetimleri neden tepki göstermiyor? Gelişmeleri AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Özaslan A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan Genel Başkan Meral Akşener'in talebi ile grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.
Tepki çeken olay sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe büründü. Türkkan'a tepki göstermek yerine skandala sahip çıkılmaya devam ediyor.
Son olarak İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın mükemmel bir insan olduğunu açıklayan paylaşımı RT'ledi.
İYİ Parti Hakkari İl Başkanlığı; 6 Kasım 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından küfür ettiğini açıklayan Lütfü Türkkan'a destek verdi. İYİ Parti Hakkari İl Başkanlığı'nın paylaşımında; "Siz Sayın Lütfü Türkkan mükemmel bir insansınız tahrikleri ve provakatörlüklerin herkes farkında.." iddiaları yer aldı.
İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz'ın, İYİ Parti Hakkari İl Başkanlığı'nın söz konusu paylaşımını RT etmesi dikkat çekti.
Öte yandan İYİ Parti bugün olağanüstü toplandı. Peki şehit yakınına küfreden Türkkan disipline sevk edilecek mi? Türkkan'ın vekilliği düşürülebilir mi? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu küfür skandalına neden tepki göstermedi? Şehit yakınına küfür edilmesine neden tepki gösterilmiyor?
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Son olay hakikaten son derece vahim bir olay. Bırakın bir şehit yakınını sıradan bir insana karşı bile kullanılmaması gereken sinkaflı küfürler etmesi bunu önce yalanlaması son derece açık bir şekilde ortaya çıkmasına rağmen önce yalanlaması. Sonra sosyal medya üzerinden yayıldığını anlayınca güya özür dilemesi son derece dikkat çekici bir olay. Bir tane bile Türkiye için Türkiye'nin geleceği için herhangi bir önerisi yok.
MİLLETİMİZE SÖYLEYECEK BİR SÖZLERİ YOK
Siyasette ciddi sıkıntılar olduğu malum dilin bozulduğu malum bunun temel sebebi şu Türkiye'de iktidarda olan bir parti ve onunla ittifak yapan bir parti var Cumhur İttifakı diyoruz. Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durması ve varlığını birliğini devam ettirmesi bekası konusunda 15 Temmuz'da iyice netleşmiş bir ittifak bu. Bunun karşısında 15 Temmuz'a bile ikircikli bakan ve bunun arkasından Türkiye'ye yönelik bütün dış tavırları neredeyse aynıyla paylaşan bir başka ittifak var. Kendilerine millet diyorlar ama zillet ittifakı dense yeri olan bir ittifak. Bunların milletimize söyleyecek bir sözleri olmadığı için sürekli ortalığı germekten başka yapabilecekleri bir şey de yok.
BU KONUYU UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR
Zaten pamuk ipliğine bağlı durumu olan İYİ Parti içerisinde herhalde Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden alınmış ya da istifa etmiş olsa da kendisine yönelik partiden istifası hele hele milletvekilliğinden istifası diye bir şey herhalde gündeme getirmeyecekler. Bu konuyu da büyük ihtimalle unutmaya sevk edeceklerdir. Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde Genel Başkanın yeni bir ziyaretinde ya yeni tiyatrolar oynanacak ya da tahmin ediyorum yeniden bu tür bazı olaylar sergilenecektir. Varlıklarını hatırlatmanın var olduklarını göstermelerinin onlara göre siyaset yapmanın gereği herhalde bu oluyor. Şükür ki milletimiz neler olup bittiğinin farkında.
"ONUN YÜZÜNDEN BİZ UTANDIK"
AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir'in açıklamaları: Uzun zamandır siyaset yapan bir kadın milletvekili olarak siyasetin bu kirli dili bizim en zorlandığımız alan. Kadınları aşağılamak üzere kurulan sinkaflı küfür dili kadın siyasetçilerin konuşmakta en zorlandığı konu. Ben bu yaşanandan dolayı utanç duymak istiyorum. Onun yüzünden biz utandık. Şehit kardeşine yapılan aslında yapılanın son aşaması. Beraber yürürken aslında şehit yakınına karşı yapılan fiziksel şiddet ve baskıyı da görüyoruz. Beraberinde öfkesini alamayıp kız kardeşi üzerinden yapılan bir küfrü işitiyoruz burada.
Kendini kaybettiği anda bilinçaltında yaşadığını yaptı. Bu da işin en hazin tarafı. Özrü aslında kabahatinden büyük aslında. Siyasi ikbal kaygısıyla yapılan bir özür var ortada. Arkada da bir dekor var bilinçli olarak konulmuş adeta milletin aklıyla alay ediliyor.
BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özaslan: Bizim için hiç şaşırtıcı değil. Her zaman söylediğimiz gibi bir kere daha anlaşıldı ülkücü MHP'de olur. MHP'nin dışında siyaset yapanların ülkücülük gibi iddiası söz konusu olamaz Türk milliyetçiliği bakımından da aynı durum geçerli. Burada ismini bile anmak istemediğimiz bu milletvekilinin özür dilediği şeklindeki beyan bile çok aldatıcı. Burada özrü Türk milletinden ziyade kendi genel başkanından diliyor. Bu büyük bir saygısızlık.
BİR PARTİNİN İÇ MESELESİ DEĞİLDİR!
Bu şahsın hem İYİ Parti'den istifası hem de milletvekilliğinden istifası istenmeliydi. Eğer istifa etmiyorsa İYİ Parti iç disiplin sürecini yani bu kişiyi disipline sevk etmeliydi. Çoktan sevk etmeliydi hem de. Bunların hiçbiri yapılmıyor. Süreç unutturulmaya çalışılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyanları oldu bu partilerin iç meselesi karışamayız dedi. Bu mesele kesinlikle bir partinin iç meselesi değildir olamaz. Suskunluğa bürünülemez. Bütün siyasi partilerin aynı oranda tıpkı MHP ve AK Parti gibi tepki vermesi gerekir. Bunun başka bir yolu yok. Öbür taraftan STK'ların ve özellikle kadın derneklerinin bu meselenin üzerine gitmesi gerekir. Bu meselenin peşini bırakmaması gerekir.
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