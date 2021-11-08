Siyasette üslup sorunu: Küfür-tehdit-şiddet! İYİ Parti ve CHP yönetimi neden sessiz! Türkkan’ın istifası yeterli mi?
İYİ Partili Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyaretine katılan ve orada şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan’a karşı tepkiler sürüyor. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilere mektup yazarak ‘Kanal İstanbul’u yaptırmayın’ çağrısı yaparak adeta ülkesini manda yönetime teslim etme adımları atmayı sürdürüyor. Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz değerlendirdi.
AK Parti Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz'ın açıklamaları:
"Küfür konusunda Türk Ceza Kanunu'nu bir kenara bırakıyorum. Bu çok ağır bir küfür. Biz değerleri güçlü bir milletiz ki her an şehitliğe hazırız. Onların bize emaneti olan şehit yakınlarına karşı yapılan bir hakaret bizleri çok derinden üzdü. Bunu hiç doğru bulmuyorum ve halk da bu durumda çok rahatsız. Milletin vicdanında çok ağır yaptırıma maruz kaldı.
Özrü sadece Meral Akşener'den dilemesi, şehit yakınlarını ağzına almaması büyük bir yanlıştır. Grup başkanvekilliğinden istifa etti ama milletvekilliği devam ediyor. Şu an parti içerisinde de herhangi bir disiplin süreci yok. Parti yönetimi de bu konuda bir ses çıkarmıyor. Bir şehit yakınına karşı yapılması milletin vicdanını ayrıca yaraladı.
Muhalefetin sistem değişliği noktasındaki söylemleri herhangi bir şey ifade etmiyor. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Bu milletin büyük desteği ile oldu. Halka karşı söylemleri şu anda adeta yük hükmündedir. Tabanlarını konsolide etmek için ortaya attıkları fıkra mahiyetinde fikir.
Güneyimizde ayrı sıkıntılar var ve terörü destekleyen bir ABD var öte yandan Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ı kışkırtıp üstümüze salıyorlar. Yunanistan Avrupa'nın tetikçisidir. İşte bu kadar çok şey ile uğraşırken kaybedecek zamanımız yok.
Muhalefetin bir projesi yok hatta bunlar yapılanı yıkmak derdinde. Onarın siyaseti yalan, yıkmak ve yakmak. Daha başkan adayları belli değil, halka bu konuda güven vermiyor ve bir takım vaatler de bulunuyor. Muhalefet cephesini ve unsurlarını çok bilinmeyenli bir denkleme benzetiyorum. Bu milletin bunlarla kaybedecek vakti yok.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektubu ve müteahhitleri tehdidi korkunç bir şey. Bunu defalarca yaptı. Ülkesini ABD ve Avrupa'ya şikayet etti. Resmen gidip onlara ağladı. Bu kendi acizliğini gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu ciddi bir güvenlik sorunudur.
HDP'nin yaptıkları bizi şaşırtmıyor. Sürekli olarak Türkiye'nin karşısında yer alıyorlar ama Atatürk'ün partisi olduğunu ifade eden CHP'nin yaptıkları bizi hayrete düşürüyor. CHP'nin okları milletin sinesi deşti. PKK'nın ortağı olan bir parti ile ittifak yapıyor."
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