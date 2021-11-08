Siyasette üslup sorunu: Küfür-tehdit-şiddet! İYİ Parti ve CHP yönetimi neden sessiz! Türkkan’ın istifası yeterli mi?

AK Parti Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz'ın açıklamaları:

"Küfür konusunda Türk Ceza Kanunu'nu bir kenara bırakıyorum. Bu çok ağır bir küfür. Biz değerleri güçlü bir milletiz ki her an şehitliğe hazırız. Onların bize emaneti olan şehit yakınlarına karşı yapılan bir hakaret bizleri çok derinden üzdü. Bunu hiç doğru bulmuyorum ve halk da bu durumda çok rahatsız. Milletin vicdanında çok ağır yaptırıma maruz kaldı.