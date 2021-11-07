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Son dakika: Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti!

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Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
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Son dakika: Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti!

Son dakika haberleri... Bingöl'de şehit ailesine küfür eden İYİ Parti Grup Başkan Bekili Lütfü Türkkan görevinden istifa etti. İYİ Parti Grup Başkan Bekili Lütfü Türkkan, partisindeki Grup Başkan Bekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Son dakika haberleri... Bingöl'de şehit ailesine küfür eden İYİ Parti Grup Başkan Bekili Lütfü Türkkan görevinden istifa etti.

İYİ Parti Grup Başkan Bekili Lütfü Türkkan, partisindeki Grup Başkan Bekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Şehit kardeşine "Bacını...." şeklinde ahlaksızca küfreden Lütfü Türkkan'ın partiden ihracı ya da disiplin sürecine ilişkin bir adım henüz atılmadı. Türkkan İYİ Parti Milletvekili olarak TBMM'de bulunmaya devam edecek.

ŞEHİT AİLELERİNE DÜŞMANLIĞI İLK DEĞİL

Daha önce de şehit kaymakamın babasının sakallı ve sarıklı olduğu için meclise girmesine tepki gösteren Türkkan "Bu adamın burada ne işi var?" diye sormuştu.

TÜRKKAN: GÖREVDEN ALINMADIM İSTİFA ETTİM!

İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakına ettiği küfür sonrası gelen tepkilerin ardından İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Türkkan, "Genel Başkanımız Sayın Merak Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit ağabeyi A Haber’de ŞEHİT AĞABEYİ A HABER'DE
Binlerce vatandaştan İYİ Parti’ye sert tepki BİNLERCE VATANDAŞTAN İYİ PARTİ'YE SERT TEPKİ
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