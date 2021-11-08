Son dakika: Şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi gündemde! İşte o 3 yol
Son dakika haberine göre Bugüne kadar yaptığı skandal hareketlerle gündeme gelen İYİ Partili Lütfü Türkkan, son olarak bir şehit yakınına küfür etmiş ve toplumda infiale yol açmıştı. Yaptığı paylaşımlar ile sık sık tepkilerin hedefi olan Lütfü Türkkan, şehit yakınına ettiği ağır küfür ile herkesin sabrını taşırdı. Aylar önce kaçak çiftlik davası ile gündeme gelen Türkkan, olayı görüntülemek isteyen gazeteciyi dövdürtmüş ve yine eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Lütfü Türkkan'ın vekil sıfatı ile bu skandallara imza atması ise tartışmaları da beraberinde getirdi. Toplumun büyük bir kısmı Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesini istedi. Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 yoldan biri uygulanacak.
Geçtiğimiz günlerde Bingöl'de İyi Parti Lideri Meral Akşener ile birlikte katıldığı gezide şehit ağabeyine ağza alınmayacak şekilde küfreden İyi Parti Milletveki Lütfü Türkkan, kamuyouyunun gündemine oturdu.
Şehit ağabeyine "Senin bacını s..." şeklinde küfreden Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için de hükümet tarafından adımların atılacağı mesajı geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Türkkan için Meclis'te kalamaz diyerek "Kimse şehitlerimizin bacılarına hakarette bulunamaz. Onların alnını karışlarız, gereken yapılacak" ifadeleri sonrası, bu konuda izlenilecek yol haritası da belirlendi.
VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİNDE İZLENİLECEK 3 SEÇENEK
Yaşanan bu gelişmeler sonrası Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 adımdan biri uygulanacak.
1. YOL
Milletvekili kendi istifasını sunduktan sonra Genel Kurul'da bu istifanın karara bağlanması gerekiyor.
2. YOL
Milletvekili hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunup, bu mahkeme kararının Genel Kurul'da okunup milletveliiliği otomatik olarak düşmüş oluyor.
3. YOL
Başkan Erdoğan'ın bahsettiği yol ise bu 3. yol olarak gözüküyor.
Anayasa'nın 82 maddesine göre milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmetin sürdürülmesi durumunda önce Meclis Anayasa Karma Komisyonu rapor hazırlıyor. O komisyonda rapor gizli oyla karara bağlanıyor.
LÜTFÜ TÜRKKAN'IN GÜNAH GALERİSİ KABARIK
İstanbul'da 1959 yılında doğan Lütfü Türkkan, aslen Makedonyalı. Cirosu milyarlarla ifade edilen Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ adlı şirketin sahibi olan Türkkan, yağlı tohum işleyerek küspe satıyor. Vekili olduğu Kocaeli şehrinin Dilovası ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasının yanı sıra, yurt dışında da birkaç fabrikasının olduğu biliniyor.
2011 yılında ilk kez MHP'den vekil seçilen Türkkan, yalnızca 7 Haziran 2015 - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında Meclis'e giremedi. 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde ise İYİ Parti'den Kocaeli Milletvekili seçilen Türkkan, 10 yıldır aktif şekilde siyasetin içinde yer alıyor.
Kocaeli Milletvekili Türkkan'ın fabrikası ve kaçak çiftliğinin Dilovası'nda olmasından başka Kocaeli ile bir bağı bulunmuyor. Türkkan İstanbul Boğazı'nda bulunan bir yalıda ikamet ediyor.
Özel jetini yer yer İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tahsis etti.
GİRESUNLULARA KÜFÜR
Bingöl'de şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfür ise Türkkan'ın vatandaşa ettiği ilk küfür değil. 20 Mayıs 2011 tarihinde Dilovası Giresunlular Derneğine seçim ziyareti yapan Türkkan'ın, başkanın toplantıya 15 dakika geç gelmesinin ardından küplere bindiği ve "Eğer ben seçilirsem yemin ediyorum bu derneği buradan kaldıracağım. Giresun toplumunu k….a bile takmıyorum" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Dernek yönetimi bu sözler üzerine Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.
'ATATÜRK FOTOĞRAFI KALDIRILDI' YALANI
Sosyal medyayı aktif kullanan, araştırmadan önüne gelen haberi paylaşan Türkkan, 2019 yılında da Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyumun makamdaki Atatürk fotoğrafını kaldırdığını öne sürdü. Türkkan daha sonra olayın doğru olmadığını görünce "Görüntüleri izledim. O yüzden paylaşımı sildim" diye yazdı.
İKİ PAYLAŞIMI DA YALAN ÇIKTI
Yine 2019 yılında İzmit'e bağlı Akmeşe'ye giden Türkkan, bir berberle çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Bu kardeşimiz bana kırgınmış. Sebep de kaynanası ölmüş ben aramamışım. Sanırsın ki her akşam yatmadan evvel kaynana sayımı alıyorum ben. Yahu nereden bileyim ben senin kaynananın öldüğünü" diye yazdı. O berber ise Türkkan'ı videolu yanıtla yalanlayarak "Benim kaynanam sağ, ölmedi" dedi.
Başka bir paylaşımında ise, "Akmeşe'de fırıncılık yapıyor bu ablamız. Bu fırın sayesinde çocuklarını okuttu, evlendirdi, torun sahibi oldu. Emeği ile ayakta kalanlara selam olsun" diye yazdı. Ancak fotoğraftaki kadının tek çocuğunun olduğu, o çocuğun da bekar olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medyada etkileşim alacak paylaşım yapmayı seven Türkkan'ın, "İlkokuldayken masa örtüsünü sırasıyla eve götürüp yıkayan nesiliz biz" cümlesini her yıl bir kere paylaştığı anlaşılınca bundan vazgeçtiği görüldü.
ŞEHİT KAYMAKAMIN BABASINA SAYGISIZLIK
Türkkan'ın en çok tepki çeken davranışlarından biri de 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından makam odasında patlatılan bomba ile şehit edilen Serik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'e yaptığı saygısızlık oldu.
Meclis'e davet edilen ve ziyaretçi bölümünde oturan şehit babasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Türkkan, "Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" diye yazdı.
O kişinin şehit babası Asım Safitürk olduğu ortaya çıkınca paylaşımını hemen sildi. Dönemin İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu devreye girdi hem özür diledi hem de partisinin üzüntüsünü dile getirdi.
KIZI DA SIK SIK SKANDALLARLA GÜNDEME GELDİ
Evde transeksüel dansöz oynatan Türkkan'ın kızı, daha sonra cuma vakti havuz başında şampanya açtırdı ve emniyet şeridini ihlal ederek çakarlı araba ile işe gittiğini kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
VATANDAŞIN MESAJINA KÜFÜRLÜ YANIT
Türkkan'ın ettiği küfürler sosyal medyada da devam etti. 26 Ağustos 2020'de yaptığı bir paylaşımına "çakma ülkücü" diye yazan Adnan Baran isimli vatandaşa DM'den küfür eden Türkkan, sonrasında kendisini engelledi.
VEKİLLERE DE İFTİRA ATTI
Türkkan, Meclis'te yaptığı bir basın toplantısında AK Partinin Kocaeli milletvekillerine ağır ithamlarda bulundu.
"Kocaeli'de her belediye AK Partili milletvekillerine tahsis edilmiş durumda. O milletvekilleri bu işin akçeli kısmının ne kadar içinde bilemiyorum" diyen Türkkan'ın danışmanı yerel gazetelere haber servis ederken, "Türkkan'ın o iddiaları, özellikle Körfez Belediyesi'nde paravan isimler ile ihaleler aldığı iddia edilen Radiye Sezer Katırcıoğlu'nu akla getirdi" diye yazdı, açıkça hedef gösterdi.
Körfez Belediyesi ve Katırcıoğlu "hodri meydan" dedi. Diğer vekiller hem "deli saçması" dedi "hem ispatla" dedi. Ama Türkkan ilave hiçbir açıklama yapamadı.
TROLL HESAP SİLDİ, TÜRKKAN YALANI SİLMEDİ
Twitter'da "@halukiyihaluk" isimli troll hesap Diyanet İşleri Başkanının fotoğrafını kullanarak Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "Peygamber efendimiz yemeği sulu yaptırır ve bol bol ekmek bandırırdı" dediğini iddia etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamayı yalanlayınca troll hesap paylaşımı sildi. Ama Lütfü Türkkan silmedi, troll hesabın paylaşımını paylaştı.
TRUMP'IN TWEET'İNİN SAHTE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ AMA YİNE YANILDI
aHaber'i karalamak isteyen Lütfü Türkkan, ABD eski Başkanı Trump'ın kanalda yayınlanan bir tweetinin sahte olduğunu iddia etti. "A Haber, TRT ile yarışıyor. Zeka düzeyleri yayıncılık yapmaya engel bunların" diyerek alaycı üslupla video görüntüsü paylaştı.
Tarayıcının "İngilizce'den Türkçe'ye çevir" şeklinde ayarlandığında, Donald Trump'a ait hesap isminin "hayalhanemersin" olarak çevirdiğini anlamayan Türkkan, bir kez daha mahcup oldu.
KAÇAK ÇİFTLİK YIKILDI
Dilovası OSB'de yağ fabrikası bulunan Lütfü Türkkan'ın ilçeye bağlı Köseler köyündeki çiftliğinin kamu arazilerini işgal ettiği, üzerindeki yapıların tamamının kaçak olduğu, belediyeye herhangi bir vergi ödemediği ve milyarder iş adamının İmar Barışına dahi başvurmadığı ortaya çıktı.
Hal böyle olunca mahkeme yoluna gidildi. Türkkan tarafı yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ancak eksikler giderildikten sonra yenilenen yıkım başvuruları neticesinde mahkeme de yıkımı onayladı. Türkkan'ın bu süre zarfında ruhsata bağlanabilecek yapılar için bile başvuru yapmaması çok dikkat çekti.
En sonunda ekipler yıkımı gerçekleştirdi. Yıkım esnasında "hayvanlar zarar görüyor" provokasyonları da, ekiplerin titiz çalışması nedeniyle tutmadı.
YIKIMI ÇEKEN MUHABİRE DAYAK
Yıkımı haberleştirmek için bölgeye giden İHA muhabiri Mustafa Uslu, çiftlikten çıkan 4 kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Genç muhabir hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan 4 kişinin birinin Türkkan'ın yeğeni İbrahim Hasırcı, diğerlerinin makam şoförü Çağhan Çileli, ve idari işler sorumlusu Ahmet Yılmaz olduğu ortaya çıktı.
Akşener ise konuyla ilgili olarak, "Lütfü Bey babasını arayıp özür diledi" dedi.
ERBAKAN'A DA İFTİRA
Kanal İstanbul projesini eleştirmek için Necmettin Erbakan'ı hedef alan Türkkan, yaptığı bir konuşmada "Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyoluyla ilgili eski bir projenin temelini attılar. Ya rahmetli Erbakan aklıma geldi ya. Rahmetli Erbakan çok temel atardı. Hakikaten sanayileşmeye meraklı bir siyasetçiydi. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar sonra da birileri o temeli bir kamyonun arkasına koydu getirdi. Yani aradan 40 sene geçmiş, 40 sene sonra aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.
ETEĞİ DÜŞEN KADIN VİDEOSU PAYLAŞTI
Sosyal medyadan yer yer komik videolar paylaşan Türkkan'ın, halay çekerken eteği düşen ve iç çamaşırı görünen bir kadının videosunu paylaştı. Bir milletvekilinin böyle bir paylaşım yapması tepkilere neden oldu.
RİZE'DE KADINA "PARA ALDIN" İFTİRASI
Türkkan, yine sosyal medya hesabından Meral Akşener'in Rize programında yanına giden Havva Sevgen isimli kadına provokasyon için para verildiğini iddia etti ve bir fotoğraf paylaştı.
Ancak o fotoğraftaki kişinin, kadının öz oğlu olduğu ortaya çıktı. Lütfü Türkkan bu çirkin iftirası nedeniyle özür dilemezken, aile suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
36 MİLYON DOLAR NEREDE?
Dilovası'nda ve yurt dışında Ayçiçek yağı fabrikaları bulunan Lütfü Türkkan'ın Ukrayna ve Kocaeli'deki fabrikasına Türkiye, Karadağ ve Kazakistan'daki Ziraat Bankaları aracılığıyla toplamda 36 milyon dolar kredi aldığı ancak geri ödemediği, batık krediler nedeniyle Ziraat'in icra takibi başlattığı ifade edildi. Her konuda paylaşım yapan Türkkan bu konuya dair bir kez dahi konuşmadı.
ŞEHİDİN KARDEŞİNE GALİZ KÜFÜR
Ve son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde yanına gelen şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler eden Türkkan, Türkiye'nin gündemine oturdu.
Türkkan, çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla grup başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.
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