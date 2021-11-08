Son dakika: Şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan’ın vekilliğinin düşürülmesi gündemde! İşte o 3 yol

LÜTFÜ TÜRKKAN'IN GÜNAH GALERİSİ KABARIK

İstanbul'da 1959 yılında doğan Lütfü Türkkan, aslen Makedonyalı. Cirosu milyarlarla ifade edilen Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ adlı şirketin sahibi olan Türkkan, yağlı tohum işleyerek küspe satıyor. Vekili olduğu Kocaeli şehrinin Dilovası ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasının yanı sıra, yurt dışında da birkaç fabrikasının olduğu biliniyor.

2011 yılında ilk kez MHP'den vekil seçilen Türkkan, yalnızca 7 Haziran 2015 - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında Meclis'e giremedi. 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde ise İYİ Parti'den Kocaeli Milletvekili seçilen Türkkan, 10 yıldır aktif şekilde siyasetin içinde yer alıyor.

Kocaeli Milletvekili Türkkan'ın fabrikası ve kaçak çiftliğinin Dilovası'nda olmasından başka Kocaeli ile bir bağı bulunmuyor. Türkkan İstanbul Boğazı'nda bulunan bir yalıda ikamet ediyor.

Özel jetini yer yer İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tahsis etti.

GİRESUNLULARA KÜFÜR



Bingöl'de şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfür ise Türkkan'ın vatandaşa ettiği ilk küfür değil. 20 Mayıs 2011 tarihinde Dilovası Giresunlular Derneğine seçim ziyareti yapan Türkkan'ın, başkanın toplantıya 15 dakika geç gelmesinin ardından küplere bindiği ve "Eğer ben seçilirsem yemin ediyorum bu derneği buradan kaldıracağım. Giresun toplumunu k….a bile takmıyorum" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Dernek yönetimi bu sözler üzerine Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.