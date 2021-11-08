Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın günah galerisi kabarık!

ŞEHİT KAYMAKAMIN BABASINA SAYGISIZLIK



Türkkan'ın en çok tepki çeken davranışlarından biri de 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından makam odasında patlatılan bomba ile şehit edilen Serik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'e yaptığı saygısızlık oldu.

Meclis'e davet edilen ve ziyaretçi bölümünde oturan şehit babasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Türkkan, "Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" diye yazdı.