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Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan disipline sevk edilecek mi?

A Haber
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Giriş: 08.11.2021 09:51
Güncelleme:08.11.2021 09:56
Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan Genel Başkan Meral Akşener'in talebi ile Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Lütfü Türkkan'ın yerine gelecek isim bugün yapılacak olağanüstü toplantıda belli olacak. Peki Lütfü Türkkan disipline sevk edilecek mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı
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