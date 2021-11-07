AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Özür dilemeyi bile beceremeyen bir yaklaşım
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesi toplum nazarından büyük tepki görmüştü. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkkan'a tepki gösterdi ve "Fakat sen bu yanlış için hala özür dilemeyi bilmiyorsanız, pişmanlığın yerini pişkinlik alır. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Onlara yönelik asla affedemeyeceğimiz davranışlar. Özür dilemeyi bile beceremeyen bir yaklaşım söz konusu." ifadelerine yer verdi.
Programı kapsamında Adana'da bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesiyle ilgili konuşan Çelik, "Şehit ailelerine yapılan bir hakaret bütün milletimize yapılmıştır, kabul edilemez" dedi.
"ÖZÜR DİLEMEYİ BİLE BECEREMEYEN BİR YAKLAŞIM SÖZ KONUSU"
Açıklamalarına devam eden Çelik, Türkkan'ın özür dilemeyi bile beceremediğini vurguladı ve "Bir milletvekili tuttu bir şehit yakınına küfretti, tabi pişmanlık büyük bir erdemdir. Bir hata yaptıktan sonra bir pişmanlık gösterirseniz bu doğruya tutunmaya çalıştığınız anlama gelir. Fakat sen bu yanlış için hala özür dilemeyi bilmiyorsanız, pişmanlığın yerini pişkinlik alır. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Onlara yönelik asla affedemeyeceğimiz davranışlar. Özür dilemeyi bile beceremeyen bir yaklaşım söz konusu. Türkiye bu kadar mücadele verirken, şehitlerimize borcumuzu ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.
"BU YALANLARI ÜRETENLER AKIL YOKSUNU"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili ortaya atılan asılsız haberleri de değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bu yalanları üretenler akıl yoksunu olduğu gibi ahlak ve vicdan yoksunudur aynı zamanda. Cumhurbaşkanımızın bir günlük programı başka genel başkanların bir haftalık programına denktir." şeklinde konuştu.
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