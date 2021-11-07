AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İYİ Partili Türkkan’a sert tepki: Özür dilemeyi bile beceremeyen bir yaklaşım

"ÖZÜR DİLEMEYİ BİLE BECEREMEYEN BİR YAKLAŞIM SÖZ KONUSU"

Açıklamalarına devam eden Çelik, Türkkan'ın özür dilemeyi bile beceremediğini vurguladı ve "Bir milletvekili tuttu bir şehit yakınına küfretti, tabi pişmanlık büyük bir erdemdir. Bir hata yaptıktan sonra bir pişmanlık gösterirseniz bu doğruya tutunmaya çalıştığınız anlama gelir. Fakat sen bu yanlış için hala özür dilemeyi bilmiyorsanız, pişmanlığın yerini pişkinlik alır. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Onlara yönelik asla affedemeyeceğimiz davranışlar. Özür dilemeyi bile beceremeyen bir yaklaşım söz konusu. Türkiye bu kadar mücadele verirken, şehitlerimize borcumuzu ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.