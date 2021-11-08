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CHP'deki Lütfü Türkkan sessizliğinin nedeni belli oldu! Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "konuşmayın" talimatı

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Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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CHP’deki Lütfü Türkkan sessizliğinin nedeni belli oldu! Akşener’den Kılıçdaroğlu’na konuşmayın talimatı

Şehit Yakını olduğunu söyleyen bir vatandaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki göstermişti. Bu sırada vatandaşın yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfür etmiş, sözleri infiale neden oldu. Ancak CHP'den konuyla ilgili hala bir açıklama gelmedi. Muhalefetin sessizliği tepkilere neden olurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığı, Türkkan hakkında CHP'lilerin açıklama yapmaması gerektiğini istediği iddia edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti. Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.

Sosyal medyada başlayan tepki çığ büyüyerek tüm ülkeyi sardı. Başta iktidar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ülke, şehit yakınlarına sahip çıktı.

CHP HİÇBİR AÇIKLAMA YAPMADI
Tüm bu gelişmelerin yanında ana muhalefet partisi CHP'den, konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. CHP'nin, tüm ülkeyi ayağa kaldıran bu olaya neden kayıtsız kaldığı merak konusu olmuştu. Ana muhalefetin sessizliğiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

AKŞENER'DEN "KONUŞMAYIN" TALİMATI
Olayın ardından Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığı öne sürüldü. Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinden de sessizlik kararı çıktı. Akşener'in, görüşmede Kılıçdaroğlu'ndan, Lütfü Türkkan hakkında CHP'lilerin açıklama yapmamasını istediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.



Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

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