CHP'deki Lütfü Türkkan sessizliğinin nedeni belli oldu! Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "konuşmayın" talimatı

CHP HİÇBİR AÇIKLAMA YAPMADI

Tüm bu gelişmelerin yanında ana muhalefet partisi CHP'den, konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. CHP'nin, tüm ülkeyi ayağa kaldıran bu olaya neden kayıtsız kaldığı merak konusu olmuştu. Ana muhalefetin sessizliğiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.