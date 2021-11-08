08 Kasım 2021, Pazartesi
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İYİ Parti şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan için ne yapacak? O toplantı başladı
Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Peki partisi Türkkan hakkında nasıl bir karar verecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Toplantının başladığını belirten Yeşiltaş, "Salon basın mensuplarına kapatılmış durumda. Lütfü Türkkan toplantıya katılmadı." ifadelerini kullandı.