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İYİ Parti şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan için ne yapacak? O toplantı başladı

A Haber
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Giriş: 08.11.2021 14:21
Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Peki partisi Türkkan hakkında nasıl bir karar verecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Toplantının başladığını belirten Yeşiltaş, "Salon basın mensuplarına kapatılmış durumda. Lütfü Türkkan toplantıya katılmadı." ifadelerini kullandı.
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