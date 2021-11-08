Rize Fındıklı'da tedirgin eden görüntü! Denize kamyondaki atığı döktüler
ÖZEL HABER A Haber
Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir kamyondaki atığın denize boşaltıldı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası limandaki suyun rengi değişti, deniz yüzeyinde kırmızı bir tabaka oluştu. İşte A Haber ihbar hattına gelen o görüntü.
Görüntüde bir kamyonun limana gelerek atık suyu denize döktüğü görüldü.
Atığın boşaltılmasıyla limandaki suyun rengi değişti. Kırmızı bir tabaka da suyun yüzeyini kapladı.
Denizde müsilaj benzeri tabaka oluşması bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.
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