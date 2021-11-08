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Rize Fındıklı'da tedirgin eden görüntü! Denize kamyondaki atığı döktüler

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Rize Fındıklı’da tedirgin eden görüntü! Denize kamyondaki atığı döktüler

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir kamyondaki atığın denize boşaltıldı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası limandaki suyun rengi değişti, deniz yüzeyinde kırmızı bir tabaka oluştu. İşte A Haber ihbar hattına gelen o görüntü.

Atık suyu denize dökerken görüntülendiler.

A Haber ihbar hattına gelen görüntünün adresi Rize'nin Fındıklı ilçesi.

Görüntüde bir kamyonun limana gelerek atık suyu denize döktüğü görüldü.

Atığın boşaltılmasıyla limandaki suyun rengi değişti. Kırmızı bir tabaka da suyun yüzeyini kapladı.

Denizde müsilaj benzeri tabaka oluşması bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.

Tedirgin eden görüntü! Böyle döktüler TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ! BÖYLE DÖKTÜLER

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