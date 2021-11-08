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Karabağ zaferinin 1. Yılı | Şuşa şehrinde şükür namazı kılındı, 28 yıllık esaret sona erdi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Karabağ zaferinin 1. Yılı | Şuşa şehrinde şükür namazı kılındı, 28 yıllık esaret sona erdi

Azerbaycan ordusu, bundan tam 1 yıl önce tarihi kent Şuşa'yı Ermenistan işgalinden kurtarmıştı. Ülkede "zafer günü" coşkuyla kutlanıyor. Büyük zafer ile ilgili Bakü’den A Haber canlı yayınına katılan Milletvekili Ceyhun Mehmetov önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Ceyhun Mehmetov'un öne çıkan sözleri:

"Bu hepimizin bayramı, zafer günümüz mübarek olsun. Azerbaycan halkı zaferini kutluyor. Bu bütün Türkiye'nin bayramıdır. Biz 30 yıla yakın bugünü bekledik. 30 yıla yakın bir süre ağır bir süreçten geçtik. Bizim insanlarımız çok çetin günler yaşadı.

Tüm bunlar karşısında Azerbaycan halkı hiç geri adım atmadı. Halk öz topraklarını mutlaka kurtaracağına inanıyordu. Bu büyük zafer geldi ve Azerbaycan öz topraklarını kurtardı. Azerbaycan tarihinde yeni bir sayfa açıldı.

Bu zaferde Türkiye'nin Azerbaycan'a siyasi ve manevi desteği, bizim birlik olmamız çok önemli. Türkiye'nin bugünü bizim gibi kutlaması
Azerbaycan halkı tarafından çok kıymetlidir. Bugün Azerbaycan'ın her yerinde bir sevinç var.

1 seneden az bir sürede Azerbaycan'ın Fuzuli şehrinde havalimanı inşa edildi. Bu süre önemli işler yapıldı, okulların temelleri atıldı. Cami temeli atıldı biz artık öz topraklarımıza geri dönmeye hazırlanıyoruz."

Tarihin değiştiği gün! TARİHİN DEĞİŞTİĞİ GÜN!
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