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Millet İttifakı’nda Türkkan sessizliği! Akşener ve Kılıçdaroğlu neden tepki gösteremiyor?

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Giriş: 08.11.2021 12:40
İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına ağır şekilde küfreden Lütfü Türkkan sadece Meral Akşener’den özür dileyip sonrasında da İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Lütfü Türkkan’a tepkiler sürerken İYİ Parti, CHP, STK ve kadın derneklerinin olaya karşı sessiz kalması dikkat çekiyor. Öte yandan İYİ Parti bugün olağanüstü toplanıyor. Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden Türkkan disipline sevk edilecek mi? Kadın dernekleri neden duruma ses çıkarmıyor? İYİ Parti ve CHP yönetimleri neden tepki göstermiyor. Gelişmeleri AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Özaslan değerlendirdi.
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