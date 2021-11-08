08 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan'a şehit yakınından suç duyurusu! 1 kuruşluk tazminat davası

Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan'a şehit yakınından suç duyurusu! 1 kuruşluk tazminat davası

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
ABONE OL
Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan’a şehit yakınından suç duyurusu! 1 kuruşluk tazminat davası

Son dakika haberi... İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını Tahir Gümren ve Bingöl Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkkan'a 1 kuruşluk tazminat davası açıldı.

Sesli dinlemek için tıklayınız.


Bingöl'de İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını Tahir Gümren ve Bingöl Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Bingöl Adliyesi'de suç duyurusunda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

MERAL AKŞENER NEDEN SESSİZ?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bingöl Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Naim Tan, "Kendini bilmez grup başkanvekili Lütfü Türkkan şehit ailemize yaklaşarak boynundan sıkıyor tekmeliyor ardından da hakaret ediyor. Bacısına ağza alınmayacak küfürler ediyor. Bu bizleri derinden üzmüştür. Olayı duyduğumuz andan itibaren ailemizin yanında yer aldık almaya da devam edeceğiz. Biz bunu bugün de yargıya taşıdık. Bingöl Şehit ve Gazi Aileleri Derneği olarak suç duyurusunda bulunduk. 1 kuruşluk tazminat davası açtık. Ayrıca Tahir ağabeyimiz de suç duyurusunda bulundu. Biz yüce Türk yargısının adaletine güveniyoruz. En ağır şekilde cezalandırılacağına inanıyoruz. Bu saate kadar genel başkanın sessiz kalması biz şehit ailelerinden özür dilememesi bizleri üzmüştür. Bir an önce gelen başkanın bizden ve ailemizden ve Türkiye kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Şehit ağabeyi Tahir Gümren ise "Türk adaletine güveniyorum. Diyeceğim budur." İfadelerini kullandı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de Bingöl halkının dün düzenledikleri büyük mitingle Türkkan'a tepki gösterdiğini hatırlattı. Sözen, "Lütfü Türkkan'ı kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit yakınından suç duyurusu ŞEHİT YAKININDAN SUÇ DUYURUSU

Şehit ağabeyi A Haber’de ŞEHİT AĞABEYİ A HABER'DE
Başkan Erdoğan şehidin ağabeyi ile telefonda görüştü BAŞKAN ERDOĞAN ŞEHİDİN AĞABEYİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Türkkan’ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 yol TÜRKKAN'IN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN 3 YOL
Disipline sevk edilecek mi? DİSİPLİNE SEVK EDİLECEK Mİ?
CHP’nin okları milletin sinesini deşti! CHP'NİN OKLARI MİLLETİN SİNESİNİ DEŞTİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA