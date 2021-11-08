Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan’a şehit yakınından suç duyurusu! 1 kuruşluk tazminat davası

MERAL AKŞENER NEDEN SESSİZ?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bingöl Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Naim Tan, "Kendini bilmez grup başkanvekili Lütfü Türkkan şehit ailemize yaklaşarak boynundan sıkıyor tekmeliyor ardından da hakaret ediyor. Bacısına ağza alınmayacak küfürler ediyor. Bu bizleri derinden üzmüştür. Olayı duyduğumuz andan itibaren ailemizin yanında yer aldık almaya da devam edeceğiz. Biz bunu bugün de yargıya taşıdık. Bingöl Şehit ve Gazi Aileleri Derneği olarak suç duyurusunda bulunduk. 1 kuruşluk tazminat davası açtık. Ayrıca Tahir ağabeyimiz de suç duyurusunda bulundu. Biz yüce Türk yargısının adaletine güveniyoruz. En ağır şekilde cezalandırılacağına inanıyoruz. Bu saate kadar genel başkanın sessiz kalması biz şehit ailelerinden özür dilememesi bizleri üzmüştür. Bir an önce gelen başkanın bizden ve ailemizden ve Türkiye kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.