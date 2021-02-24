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Son dakika: Rezerv gerçeği ne? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haber'de anlattı: Temeli olmayan bir iftira

Son dakika haberi... 'nın rezerv gerçeği ne? Neden üzerinden algı kampanyası yürütülüyor? Çarpıtma siyaseti ile kurgulanan ne? ve ailesi neden hedefte? ve PKK'nın söylemi muhalefeti nasıl yönlendiriyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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Son dakika: Rezerv gerçeği ne? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haber'de anlattı: Temeli olmayan bir iftira

'nın rezerv gerçeği ne? Neden üzerinden algı kampanyası yürütülüyor? Çarpıtma siyaseti ile kurgulanan ne? ve ailesi neden hedefte? ve PKK'nın söylemi muhalefeti nasıl yönlendiriyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

CHP gerçeklerle hiç alakası olmayan bilimsel bir altyapısı bulunmayan tamamen kara propaganda ve dezenformasyon çerçevesinde kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. Kamuoyunun hassas olduğu bir konu üzerinden yapmaya çalışıyor.

TEMELİ OLMAYAN BİR İFTİRA

Böyle bir iddianın hiçbir geçerliliği yok son derece tabanı temeli olmayan bir yalan bir iftira böyle söylemek daha doğru. Merkez Bankaları sadece 'de değil bütün dünyada böyle çalışır.

YIKMAK İÇİN BUNU YAPIYORLAR

2020'de yoğun döviz talebi ile karşı karşıya kalındı. CHP gerçekleri ve sistemin nasıl çalıştığını iyi biliyor. Orada bu işlerden anlayan insanlar var. Bunun Türkiye ekonomisine ciddi bir kredibilite kazandırdığını bu kadar döviz talebini karşılayan sorunsuz karşılayan bir ekonomi haline gelmiştir Türkiye. Bunu çok iyi biliyorlar. İşin vahim tarafı o bunu bile bile sırf Cumhurbaşkanımıza hükümetimize zarar vermek amacıyla yanlış yalanları özellikle sosyal medyanın o özelliğini de kullanarak kara propaganda yapıyorlar. Yıpratma aracı olarak kullanıyorlar. Amaçları yıkmak, yıkmak için bunu yapıyorlar.

TÜRKİYE PANDEMİDE YÜKSELDİ

Ekonomide temel amaç büyümektir. Amaç daha çok mal ve hizmet üretmektir. İnsanların refah seviyesini yükseltmektir artırmaktır. Yani vazgeçilmeyecek olan büyümedir. Türkiye pandemide yükseldi. Çok ince ayarlar yapılmıştır. Çok hassas kararlar alınmıştır.

Son dakika: Rezerv gerçeği ne? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haber'de anlattı: Temeli olmayan bir iftira SON DAKİKA: REZERV GERÇEĞİ NE? AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ A HABER'DE ANLATTI: TEMELİ OLMAYAN BİR İFTİRA

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