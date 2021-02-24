CHP gerçeklerle hiç alakası olmayan bilimsel bir altyapısı bulunmayan tamamen kara propaganda ve dezenformasyon çerçevesinde kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. Kamuoyunun hassas olduğu bir konu üzerinden yapmaya çalışıyor.

TEMELİ OLMAYAN BİR İFTİRA

Böyle bir iddianın hiçbir geçerliliği yok son derece tabanı temeli olmayan bir yalan bir iftira böyle söylemek daha doğru. Merkez Bankaları sadece Türkiye'de değil bütün dünyada böyle çalışır.