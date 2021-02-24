Son dakika: Rezerv gerçeği ne? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haber'de anlattı: Temeli olmayan bir iftira
Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği ne? Neden Berat Albayrak üzerinden algı kampanyası yürütülüyor? Çarpıtma siyaseti ile kurgulanan ne? Başkan Erdoğan ve ailesi neden hedefte? FETÖ ve PKK'nın söylemi muhalefeti nasıl yönlendiriyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği ne? Neden Berat Albayrak üzerinden algı kampanyası yürütülüyor? Çarpıtma siyaseti ile kurgulanan ne? Başkan Erdoğan ve ailesi neden hedefte? FETÖ ve PKK'nın söylemi muhalefeti nasıl yönlendiriyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
CHP gerçeklerle hiç alakası olmayan bilimsel bir altyapısı bulunmayan tamamen kara propaganda ve dezenformasyon çerçevesinde kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. Kamuoyunun hassas olduğu bir konu üzerinden yapmaya çalışıyor.
TEMELİ OLMAYAN BİR İFTİRA
Böyle bir iddianın hiçbir geçerliliği yok son derece tabanı temeli olmayan bir yalan bir iftira böyle söylemek daha doğru. Merkez Bankaları sadece Türkiye'de değil bütün dünyada böyle çalışır.
YIKMAK İÇİN BUNU YAPIYORLAR
2020'de yoğun döviz talebi ile karşı karşıya kalındı. CHP gerçekleri ve sistemin nasıl çalıştığını iyi biliyor. Orada bu işlerden anlayan insanlar var. Bunun Türkiye ekonomisine ciddi bir kredibilite kazandırdığını bu kadar döviz talebini karşılayan sorunsuz karşılayan bir ekonomi haline gelmiştir Türkiye. Bunu çok iyi biliyorlar. İşin vahim tarafı o bunu bile bile sırf Cumhurbaşkanımıza hükümetimize zarar vermek amacıyla yanlış yalanları özellikle sosyal medyanın o özelliğini de kullanarak kara propaganda yapıyorlar. Yıpratma aracı olarak kullanıyorlar. Amaçları yıkmak, yıkmak için bunu yapıyorlar.
TÜRKİYE PANDEMİDE YÜKSELDİ
Ekonomide temel amaç büyümektir. Amaç daha çok mal ve hizmet üretmektir. İnsanların refah seviyesini yükseltmektir artırmaktır. Yani vazgeçilmeyecek olan büyümedir. Türkiye pandemide yükseldi. Çok ince ayarlar yapılmıştır. Çok hassas kararlar alınmıştır.