24 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Başkan Erdoğan: Berat Bey'in bu süreçte gösterdiği gayretlerin şahidiyiz

Başkan Erdoğan: Berat Bey'in bu süreçte gösterdiği gayretlerin şahidiyiz

Son dakika haberine göre… Başkan , Grup Toplantısı’nda eski Hazine ve Maliye Bakanı ’ı hedef alan CHP’ye tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, “'in bu süreçte gösterdiği gayretlerin şahidiyiz” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları:

"Koronavirüs salgınını da yakından takip ediyoruz. Koronavirüs salgını ülkemizde de etkili olmuş, 2 milyon 600 bine yakın virüse maruz kalmış, 28 bine yakın vatandaşımızın da vefatına neden olmuştur. Tüm dünyada ekonomiler geçtiğimiz yıl ciddi bir daralma olmuşken Türkiye büyümesini sürdürebilen az sayıdaki ülkeler arasında yerini aldı.

Salgın bahanesiyle yeni bir finansman dalgalanmasını oluşturmak isteyenlere fırsat verdik. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorduğu dövizlerin bir kısmı bu mücadelede kullanılmıştır. Salgının yol açtığı sıkıntıları aşmak için çok ciddi destek paketlerini hayata geçirdik. 311 milyar lirayı bulan kaynak kullanarak her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Milletimize karşılıksız aktardığımız kaynak miktarı 53 milyar lirayı aştı.

Berat Bey'in bu süreçte gösterdiği gayretlerin şahidiyiz. Esnaflarımıza yönelik ciro desteğinden kira yardımına kadar pek çok ilave destekte bulunduk. Tek bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Üretimi yeniden canlandırmanın yolunun normalleşme adımlarından geçtiğini unutmuyoruz. Şayet kontrolsüz bir normalleşmeye yönelirsek bir süre sonra artan vaka ve vefat sayıları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır.

Bu yüzden milletimden sabır istiyorum. Bu sürecin tüm dünya ile birlikte, Avrupa coğrafyası ile birlikte yürümesi şart. İnşallah 1 Mart'tan itibaren diğer alanlarda kriterleri karşılayan illerde de gereken adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızdan kurallara uymak kaidesiyle bir an önce normalleşme kriterlerini sağlamalarını istiyorum. Aşılama çalışmalarını belirlenen öncelik gruplarına göre devam ettiriyoruz. Mart ayı aşılama konusunda çok daha büyük mesafelerin alınacağı bir ay olacaktır. Kendi illerinizdeki vaka ve aşılama süreçlerini yakından takip etmenizi rica ediyorum."

Başkan Erdoğan: Berat Beyin bu süreçte gösterdiği gayretlerin şahidiyiz BAŞKAN ERDOĞAN: BERAT BEY'İN BU SÜREÇTE GÖSTERDİĞİ GAYRETLERİN ŞAHİDİYİZ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğandan CHPye Berat Albayrak tepkisi! A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar: Mesele Berat Albayrakın temsil ettiği milli duruştur BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP'YE BERAT ALBAYRAK TEPKİSİ! A HABER CANLI YAYININDA FLAŞ AÇIKLAMALAR: MESELE BERAT ALBAYRAK'IN TEMSİL ETTİĞİ MİLLİ DURUŞTUR
CHP neden Berat Albayrak’ı hedef alıyor? A Haberde çarpıcı açıklamalar: Kemal Kılıçdaroğlunun ayarı yok! CHP NEDEN BERAT ALBAYRAK'I HEDEF ALIYOR? A HABER'DE ÇARPICI AÇIKLAMALAR: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN AYARI YOK!
Ekonomiye yapılan saldırılar tutmadı! Muhalefetin rezerv iddiası çöktü! Berat Albayraktan neden rahatsızlar? Faruk Erdem A Haberde anlattı EKONOMİYE YAPILAN SALDIRILAR TUTMADI! MUHALEFETİN REZERV İDDİASI ÇÖKTÜ! BERAT ALBAYRAK'TAN NEDEN RAHATSIZLAR? FARUK ERDEM A HABER'DE ANLATTI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası konuştu! CHPnin Berat Albayrak iftiralarına sert tepki AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK MYK TOPLANTISI SONRASI KONUŞTU! CHP'NİN BERAT ALBAYRAK İFTİRALARINA SERT TEPKİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA