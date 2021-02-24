Başkan Erdoğan: Berat Bey'in bu süreçte gösterdiği gayretlerin şahidiyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları:

"Koronavirüs salgınını da yakından takip ediyoruz. Koronavirüs salgını ülkemizde de etkili olmuş, 2 milyon 600 bine yakın virüse maruz kalmış, 28 bine yakın vatandaşımızın da vefatına neden olmuştur. Tüm dünyada ekonomiler geçtiğimiz yıl ciddi bir daralma olmuşken Türkiye büyümesini sürdürebilen az sayıdaki ülkeler arasında yerini aldı.

Salgın bahanesiyle yeni bir finansman dalgalanmasını oluşturmak isteyenlere fırsat verdik. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorduğu dövizlerin bir kısmı bu mücadelede kullanılmıştır. Salgının yol açtığı sıkıntıları aşmak için çok ciddi destek paketlerini hayata geçirdik. 311 milyar lirayı bulan kaynak kullanarak her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Milletimize karşılıksız aktardığımız kaynak miktarı 53 milyar lirayı aştı.

Berat Bey'in bu süreçte gösterdiği gayretlerin şahidiyiz. Esnaflarımıza yönelik ciro desteğinden kira yardımına kadar pek çok ilave destekte bulunduk. Tek bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Üretimi yeniden canlandırmanın yolunun normalleşme adımlarından geçtiğini unutmuyoruz. Şayet kontrolsüz bir normalleşmeye yönelirsek bir süre sonra artan vaka ve vefat sayıları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır.

Bu yüzden milletimden sabır istiyorum. Bu sürecin tüm dünya ile birlikte, Avrupa coğrafyası ile birlikte yürümesi şart. İnşallah 1 Mart'tan itibaren diğer alanlarda kriterleri karşılayan illerde de gereken adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızdan kurallara uymak kaidesiyle bir an önce normalleşme kriterlerini sağlamalarını istiyorum. Aşılama çalışmalarını belirlenen öncelik gruplarına göre devam ettiriyoruz. Mart ayı aşılama konusunda çok daha büyük mesafelerin alınacağı bir ay olacaktır. Kendi illerinizdeki vaka ve aşılama süreçlerini yakından takip etmenizi rica ediyorum."