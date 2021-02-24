Türkiye savunma sanayiinde dev adımlar atıyor! Operasyonlarda milli silah damgası

ATAK HELİKOPTERİ HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

T129 Atak helikopteri yakın hava desteği ve çok amaçlı görevler için tasarlandı. Ağır silah yükü ile zorlayıcı görevler için güncellendi. Yakın hava operasyonları için 76 adete kadar güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli top ile donatıldı. Atak helikopterinin en büyük özelliklerinden bir tanesi de etkin, hassas ve özgün silah sistemine sahip olması. Ayrıca kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma unvanını da elinde tutuyor.