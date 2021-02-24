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Son dakika: Rezerv gerçeği ne? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haber'de anlattı: Temeli olmayan bir iftira

A Haber
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Giriş: 24.02.2021 14:56
Güncelleme:24.02.2021 14:59
Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği ne? Neden Berat Albayrak üzerinden algı kampanyası yürütülüyor? Çarpıtma siyaseti ile kurgulanan ne? Başkan Erdoğan ve ailesi neden hedefte? FETÖ ve PKK'nın söylemi muhalefeti nasıl yönlendiriyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği ne? Neden Berat Albayrak üzerinden algı kampanyası yürütülüyor? Çarpıtma siyaseti ile kurgulanan ne? Başkan Erdoğan ve ailesi neden hedefte? FETÖ ve PKK'nın söylemi muhalefeti nasıl yönlendiriyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Rezerv gerçeği ne? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haberde anlattı: Temeli olmayan bir iftira SON DAKİKA: REZERV GERÇEĞİ NE? AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ A HABER'DE ANLATTI: TEMELİ OLMAYAN BİR İFTİRA
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