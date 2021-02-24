Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği ne? Neden Berat Albayrak üzerinden algı kampanyası yürütülüyor? Çarpıtma siyaseti ile kurgulanan ne? Başkan Erdoğan ve ailesi neden hedefte? FETÖ ve PKK'nın söylemi muhalefeti nasıl yönlendiriyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği ne? Neden Berat Albayrak üzerinden algı kampanyası yürütülüyor? Çarpıtma siyaseti ile kurgulanan ne? Başkan Erdoğan ve ailesi neden hedefte? FETÖ ve PKK'nın söylemi muhalefeti nasıl yönlendiriyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.