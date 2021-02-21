MUHARREM İNCE'NİN PARTİ LOGOSU BELLİ OLDU

Son günlerde sürekli olarak skandallar ile gündeme gelen CHP, kopuşları durduramıyor. CHP'nin genel kurultayında aleni bir şekilde dışlandığı görülen Muharrem İnce, istifa ederek yeni bir parti kurma çalışmalarına başlamış, söz konusu durum CHP'de tedirginliğe yol açmıştı.

CHP yönetiminden rahatsız olan 10 milletvekilinin de İnce'nin yeni partisine geçeceğine ilişkin açıklamalar Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini iyice köşeye sıkıştırdı.