Dacia 2024 Mayıs ayı fiyat listesini paylaştı! İşte Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger güncel fiyat listesi…

Dacia mayıs ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz aya nazaran yeni ayın fiyat listesinde zam uygulamayan otomobil üreticisi ay sonuna kadar sabit fiyat ile sıfır araç satışlarına devam edecek. Türkiye'nin en uygun fiyatlı araç listesine sahip marka mayıs ayında da birçok kampanyaya imza atmaya devam ediyor. İşte İşte Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger mayıs ayı fiyat listesi….

DACİA 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ MAYIS FİYAT LİSTESİ