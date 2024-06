ATV’de yeni heyecan fırtınası! Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan flaş açıklamalar: Türk televizyonlarında olmayan farklı bir yarışma

Oyunculuk, sahne, sunuculuk, yapımcılık... On parmağında on marifet olan isimlerden Oktay Kaynarca. Rol aldığı her projeyi dünyada tanınan bir iş haline getiren, oynadığı her karakteri yıldızlaştıran bir oyuncu. Kaynarca, şimdilerde atv ekranının iddialı yarışma programı Alan ile izleyiciyi karşısına çıkmaya hazırlanıyor.