Canlı canlı düello! Aziz Yıldırım Ali Koç'un televizyon kanalı davetini kabul etti
Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşananırken, kaos dolu kongre canlı yayına taşınıyor. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un 'canlı yayın' teklifine olumlu yanıt verdi. Yıldırım, "Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız" açıklamasını yaptı. İşte yayın saati...
Fenerbahçe'de başkanlık için yarışan Ali Koç ve Aziz Yıldırım bu akşam canlı yayında karşı karşıya gelecek.
YÜZLEŞMEYE DAVET ETMİŞTİ
Ali Koç, genel kurulda yaptığı konuşmada Yıldırım'a hitaben, "Konuşmanızı yapamadınız. Bu çağrı tarihte son kez olacak, bir daha olmayacak. İstediğiniz yerde akşam buluşalım, söyleyemediklerinizi söyleyin. Ben söyleyemediklerimi yüzünüze bakıp söylemek istiyorum" demişti.
BU AKŞAM CANLI YAYINDA BÜYÜK HESAPLAŞMA!
Canlı yayın davetini kabul eden Aziz Yıldırım, "Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız" açıklamasını yaptı.
İŞTE YAYIN SAATİ
İki ismin saat 22.30'da NOW TV'de yayına çıkma kararı aldığı belirtildi.
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