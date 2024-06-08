Canlı canlı düello! Aziz Yıldırım Ali Koç’un televizyon kanalı davetini kabul etti

YÜZLEŞMEYE DAVET ETMİŞTİ

Ali Koç, genel kurulda yaptığı konuşmada Yıldırım'a hitaben, "Konuşmanızı yapamadınız. Bu çağrı tarihte son kez olacak, bir daha olmayacak. İstediğiniz yerde akşam buluşalım, söyleyemediklerinizi söyleyin. Ben söyleyemediklerimi yüzünüze bakıp söylemek istiyorum" demişti.