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AYT saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 YKS-AYT oturumu kaç soru, kaç dakika? Son giriş saati ve çıkışı kaçta?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için oturum süreleri merak konusu olmaya başladı. AYT ve YDT oturumlarının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği, kaç dakika süreceği adaylar tarafından araştırılıyor. TYT oturumunda Temel Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri uygulanırken, AYT ve YDT oturumlarında ise alan testleri yapılacak. Peki, AYT saat kaçta başlayacak? İşte, ÖSYM'nin belirlediği YKS oturum süreleri ve saatleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 06:26
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AYT saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 YKS-AYT oturumu kaç soru, kaç dakika? Son giriş saati ve çıkışı kaçta?

Üniversite sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınavın soru sayısı ve oturum süreleri merakla araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YKS, 3 oturumda yapılacak. Adaylar, sabah oturumları için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, YKS saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?

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AYT saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 YKS-AYT oturumu kaç soru, kaç dakika? Son giriş saati ve çıkışı kaçta?

YKS 2024: Sınav Oturum Süreleri

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri ve saatleri belirlendi. İşte detaylar:

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AYT saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 YKS-AYT oturumu kaç soru, kaç dakika? Son giriş saati ve çıkışı kaçta?

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

TYT, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT)

AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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AYT saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 YKS-AYT oturumu kaç soru, kaç dakika? Son giriş saati ve çıkışı kaçta?

Sınavda Hangi Testler Yer Alacak?

Alan Yeterlilik Testi (AYT)

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. Adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gerekli olan testleri cevaplayacaklar. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecekler.

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AYT saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 YKS-AYT oturumu kaç soru, kaç dakika? Son giriş saati ve çıkışı kaçta?

Yabancı Dil Testi (YDT)

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak ve adaylara başvuruda bildirdikleri yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.