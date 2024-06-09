AYT saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 YKS-AYT oturumu kaç soru, kaç dakika? Son giriş saati ve çıkışı kaçta?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için oturum süreleri merak konusu olmaya başladı. AYT ve YDT oturumlarının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği, kaç dakika süreceği adaylar tarafından araştırılıyor. TYT oturumunda Temel Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri uygulanırken, AYT ve YDT oturumlarında ise alan testleri yapılacak. Peki, AYT saat kaçta başlayacak? İşte, ÖSYM'nin belirlediği YKS oturum süreleri ve saatleri...