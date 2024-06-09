09 Haziran 2024, Pazar
Türkiye’nin il haritası yeniden çizildi: 82 83 84 85 plaka o ilçeleri il edecek
Türkiye'nin idari haritasında köklü bir değişim mi geliyor? 2024 yılında 76 ilçenin il olma potansiyeli taşıdığı konuşuluyor! Nüfus yoğunluğundan sosyo-ekonomik gelişmişliğe, altyapıdan bölgesel etkileşime kadar birçok kriterin titizlikle değerlendirildiği bu süreçte, hangi ilçeler öne çıkıyor? İşte, yeni illerin belirlenmesinde rol oynayacak kritik faktörler...
Giriş Tarihi: 09.06.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 08:03
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