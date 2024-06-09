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AYT kaç net kaç puan eder? AYT 15 20 25 30 45 50 65 netle kaç puan alınır? 250 320 400 450 puan hesaplama: SAY, EA, SÖZ...

YKS 2024'ün ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı. Sınava giren adaylar, yaptıkları netlere göre puan hesaplamaya başladı. Hem 2 yıllık önlisans hem de 4 yıllık lisans programlarını tercih edecek öğrenciler, sınavdan çıkar çıkmaz Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve AYT puanlarını nasıl hesaplayacaklarını merak ediyorlar. YKS sonuçları açıklanana kadar, öğrenciler netlerinin kaç puan getireceğini öğrenmek için puan hesaplama ekranını araştırıyorlar. İşte AYT puan hesaplama ekranı ve detaylar:

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 06:58
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AYT kaç net kaç puan eder? AYT 15 20 25 30 45 50 65 netle kaç puan alınır? 250 320 400 450 puan hesaplama: SAY, EA, SÖZ...

AYT 2024 sınavının tamamlanmasıyla birlikte, öğrenciler olası netlerine göre puan hesaplamaları yapmaya başladı. YKS 2024 soru ve cevapları yayınlandıktan sonra, adaylar muhtemel puanlarını öğrenmek amacıyla puan hesaplama ekranlarına yönelecekler. Öğrenciler, sınav sonuçları açıklanana kadar netlerinin kaç puan getireceğini merak ediyor. Peki, AYT'de kaç nete kaç puan gelir? İşte detaylar ve AYT puan hesaplama ekranı:

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AYT kaç net kaç puan eder? AYT 15 20 25 30 45 50 65 netle kaç puan alınır? 250 320 400 450 puan hesaplama: SAY, EA, SÖZ...

YKS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? İşte Detaylar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını merak eden adaylar, puan hesaplamanın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. İşte YKS puan hesaplama süreci ve detayları:

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AYT kaç net kaç puan eder? AYT 15 20 25 30 45 50 65 netle kaç puan alınır? 250 320 400 450 puan hesaplama: SAY, EA, SÖZ...

YKS Puan Hesaplama

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirilir. Adayların her test için standart puanları şu şekilde hesaplanır:

Doğru ve Yanlış Cevaplar: Adayların testlerde verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Ham Puan Hesaplama: Doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ham puanı bulunur.

Standart Puan: Tüm adayların ham puanları kullanılarak testlerin ortalama ve standart sapmaları hesaplanır. Bu verilere göre, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar belirlenir.

Geçersiz Sorular: Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak, geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanır.

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AYT kaç net kaç puan eder? AYT 15 20 25 30 45 50 65 netle kaç puan alınır? 250 320 400 450 puan hesaplama: SAY, EA, SÖZ...

AYT Puan Hesaplama

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve ilgili testlerin ağırlıkları kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. TYT puanı olmayan veya 150'nin altında olan adayların AYT puanları hesaplanmaz.

Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken testlerin her birinden soru sayısının %20'si kadar ham puan alan adayların 180 puan almaları sağlanır. Ağırlıklı puanlar, 100 ile 500 arasında bir ölçeğe dönüştürülür.

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AYT kaç net kaç puan eder? AYT 15 20 25 30 45 50 65 netle kaç puan alınır? 250 320 400 450 puan hesaplama: SAY, EA, SÖZ...

Özel Durumlar

Ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan öğrenciler, TYT Sosyal Bilimler Testinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulur ve bunun yerine Felsefe alanından sorular cevaplandırırlar. Bu öğrenciler için TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunur.

YKS Ham Puan (Net Sayısı) Hesaplama

Her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevaplar belirlenir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ham puanı (net sayısı) bulunur.

YKS'den 200 Puan Üstünde Almak İçin Gereken Netler

TYT 16 Net: AYT en az 26 net üstü
TYT 20 Net: AYT en az 24 net üstü
TYT 25 Net: AYT en az 22 net üstü
TYT 30 Net: AYT en az 20 net üstü
TYT 40 Net: AYT en az 16 net üstü