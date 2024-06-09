09 Haziran 2024, Pazar
AYT kaç net kaç puan eder? AYT 15 20 25 30 45 50 65 netle kaç puan alınır? 250 320 400 450 puan hesaplama: SAY, EA, SÖZ...
YKS 2024'ün ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı. Sınava giren adaylar, yaptıkları netlere göre puan hesaplamaya başladı. Hem 2 yıllık önlisans hem de 4 yıllık lisans programlarını tercih edecek öğrenciler, sınavdan çıkar çıkmaz Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve AYT puanlarını nasıl hesaplayacaklarını merak ediyorlar. YKS sonuçları açıklanana kadar, öğrenciler netlerinin kaç puan getireceğini öğrenmek için puan hesaplama ekranını araştırıyorlar. İşte AYT puan hesaplama ekranı ve detaylar:
Giriş Tarihi: 09.06.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 06:58
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