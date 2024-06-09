AYT kaç net kaç puan eder? AYT 15 20 25 30 45 50 65 netle kaç puan alınır? 250 320 400 450 puan hesaplama: SAY, EA, SÖZ...

AYT Puan Hesaplama

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve ilgili testlerin ağırlıkları kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. TYT puanı olmayan veya 150'nin altında olan adayların AYT puanları hesaplanmaz.

Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken testlerin her birinden soru sayısının %20'si kadar ham puan alan adayların 180 puan almaları sağlanır. Ağırlıklı puanlar, 100 ile 500 arasında bir ölçeğe dönüştürülür.