Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 9 Haziran Pazar az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli son dakika: Osmaniye, Kayseri, Antep...
Kahramanmaraş'tan korkutan haber! Göksun ilçesi, merkez üssü yine kendisine yakın bir nokta olan 4.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. İşte depreme ilişkin detaylar...
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, merkez üssü kendisine yakın bir noktada meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte depremin detayları:
Depremin Büyüklüğü: 4.3 (MW)
Merkez Üssü: Göksun, Kahramanmaraş
Tarih ve Saat: 9 Haziran 2024, 03:31:57 (TS)
Enlem: 38.0075
Boylam: 36.4503
Derinlik: 7 km
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Depremin ardından herhangi bir hasar veya yaralanma bildirimi olup olmadığı henüz açıklanmadı.
9 HAZİRAN 2024 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-06-09 06:31:57 38.0075 36.45028 7.0 MW 4.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-09 06:10:05 40.10056 40.52 14.62 ML 1.8 Merkez (Bayburt)
2024-06-09 05:59:17 38.26694 37.77611 6.7 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-06-09 05:37:31 37.09 28.47556 7.0 ML 1.5 Ula (Muğla)
2024-06-09 05:36:39 40.06944 36.04111 6.09 ML 2.2 Sulusaray (Tokat)
2024-06-09 05:28:38 37.91556 28.79083 7.0 ML 1.9 Sarayköy (Denizli)
2024-06-09 05:26:12 37.90139 28.78944 7.0 ML 1.3 Sarayköy (Denizli)
2024-06-09 05:21:30 37.71833 36.53889 6.97 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-06-09 05:08:23 35.85889 35.55833 14.3 ML 1.9 Akdeniz
2024-06-09 03:24:18 38.46083 37.49056 8.35 ML 1.2 Darende (Malatya)
2024-06-09 02:47:12 36.185 36.09667 7.0 ML 1.2 Defne (Hatay)
2024-06-09 02:19:03 37.81833 36.29444 7.0 ML 1.6 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-06-09 01:51:35 40.43 28.8525 7.0 ML 2.8 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.42 km] Mudanya (Bursa)
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