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Türkiye Avrupa'da ikinci ülke oldu! Enerjide tam bağımsızlık hamlesi

Türkiye'nin Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı "Enerjide tam bağımsızlık" hamlesi sonucu yaptığı çalışmalar meyve verdi. Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve Gabar'daki petrol ekonomiye büyük katkı sağlarken, Türkiye Avrupa'da hidrokarbon aramacılığının en yoğun olduğu ikinci ülke oldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 08:41
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Türkiye Avrupa’da ikinci ülke oldu! Enerjide tam bağımsızlık hamlesi

Hem karada hem de denizde petrol ve doğalgaz üretimine devam eden Türkiye, uluslararası alanda da kendini ispatlamayı sürdürüyor.

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Türkiye Avrupa’da ikinci ülke oldu! Enerjide tam bağımsızlık hamlesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 2023 Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu'na göre; 2024 yılı mart ayı itibarıyla Türkiye'de aynı anda sondaj yapan aktif kule sayısı 45 olarak kaydedildi.

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Türkiye Avrupa’da ikinci ülke oldu! Enerjide tam bağımsızlık hamlesi

Bu sayı ile Türkiye, Avrupa'da arama faaliyetlerinin en yoğun olduğu ikinci ülke olarak öne çıktı. Sadece Ukrayna, 46 kule ile sondaj yapan aktif kule sayısı bakımından Türkiye'nin önüne geçti.

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Türkiye Avrupa’da ikinci ülke oldu! Enerjide tam bağımsızlık hamlesi

Türkiye'yi de 13 kule ile üretimini sürdüren Norveç takip etti. Öte yandan, Türkiye'nin deniz alanlarında da 4 derin deniz sondaj gemisi ile faaliyetleri devam ediyor.

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Türkiye Avrupa’da ikinci ülke oldu! Enerjide tam bağımsızlık hamlesi

GABAR'DA 34 KUYUDA ÜRETİM DEVAM EDİYOR
Terörden arındırıldıktan sonra TPAO'nun petrol üssüne çevirdiği Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde de petrol üretimi tüm hızıyla sürüyor.