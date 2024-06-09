09 Haziran 2024, Pazar
Türkiye Avrupa'da ikinci ülke oldu! Enerjide tam bağımsızlık hamlesi
Türkiye'nin Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı "Enerjide tam bağımsızlık" hamlesi sonucu yaptığı çalışmalar meyve verdi. Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve Gabar'daki petrol ekonomiye büyük katkı sağlarken, Türkiye Avrupa'da hidrokarbon aramacılığının en yoğun olduğu ikinci ülke oldu.
Giriş Tarihi: 09.06.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 08:41
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