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TOGG Viranşehir yollarında

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 30.06.2023
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TOGG Viranşehir yollarında

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Viranşehir Belediyesi araç filosuna dahil oldu. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yerli ve milli gururumuz TOGG'u araç filolarına dahil ettiklerini belirtti.

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