Yıldız Asyalı: "Umarım başıma kötü bir şey gelmez"
Giriş: 13.12.2025 08:44
Oyuncu Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci'den uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kendisine yaklaşmaya çalıştığını öne sürerek, "Korkuyorum, umarım başıma kötü bir şey gelmez" dedi.
Oyuncu Yıldız Asyalı, geçtiğimiz günlerde eşi tarafından darp edildiğini açıklayıp şiddet görüntülerini paylaşmıştı.
Yaptığı açıklamaların ardından yeniden konuşan Asyalı, "Bu insandan çok korkuyorum. Umarım bundan sonra başıma daha kötü şeyler gelmez" dedi.