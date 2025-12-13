4 aydır komada olan İbrahim Yıldız’ın sağlık durumu nasıl? Ablasından açıklama geldi

13 Aralık 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.12.2025 08:58 Güncelleme: 13.12.2025 09:29
17 Ağustos’ta üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan oyuncu İbrahim Yıldız, o tarihten bu yana zorlu bir tedavi süreci geçiriyor. Peş peşe ameliyatlara alınan Yıldız’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Duy Beni' gibi yapımlarda yer alan genç oyuncu İbrahim Yıldız, 15 Ağustos günü Kartal'da devrilen ağacın altında kalmıştı. Olay 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana gelmişti.

Yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak için hamle yapan tiyatro ve dizi oyuncusu 27 yaşındaki İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kalmıştı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İbrahim Yıldız'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenmişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

"ARAMIZA DÖNECEĞİNE İNANIYORUM"

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İbrahim Yıldız'ın ablası oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Altınay; "Bugün, 4 ay bitti. Canımın içi henüz uyanmadın ama birçok kişinin uyanmasına vesile oldun. Seni çok sevdiğimi yüzüne söyleyip, sıkı sıkı sarılmak istiyorum. İnanıyorum iyileşiyorsun. Tez zamanda kalıcı şifalarla aramıza döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

