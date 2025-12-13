13 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Özel Haber Haberleri Sosyal konut projesinde sona gelindi! Başvuru sayısı, tarihler ve kritik uyarılar

Sosyal konut projesinde sona gelindi! Başvuru sayısı, tarihler ve kritik uyarılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
Giriş: 13.12.2025 09:46 Güncelleme: 13.12.2025 09:56
Sosyal konut projesinde sona gelindi! Başvuru sayısı, tarihler ve kritik uyarılar

Milyonların heyecanla beklediği sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlanmak üzereyken, A Haber'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, başvuru sayısının 6 milyonu aşmasının beklendiğini belirterek kura tarihleri ve dolandırıcılık riskleri hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

YÜZYILIN KONUT PROJESİNDE BAŞVURU İÇİN SON HAFTA

Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, A Haber'e yaptığı açıklamalarda Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesindeki son gelişmeleri, başvuru sürecini ve dikkat edilmesi gereken hususu değerlendirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BAŞVURU SAYISININ 6 MİLYONU GEÇMESİ BEKLENİYOR

Projede son haftaya girildiğini hatırlatan Olcay Selvi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un en son açıkladığı başvuru sayısının yaklaşık 5,5 milyon olduğunu belirtti. Türk milletinin işleri son dakikaya bırakma alışkanlığına dikkat çeken Olcay Selvi, bu hafta itibarıyla başvuru sayısının 6 milyonu geçeceğini düşündüğünü ifade etti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvuru takvimi hakkında bilgi veren Olcay Selvi, e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların 18'i itibarıyla tamamlanacağını, Halkbank, Ziraat Bankası ve Emlak Katılım şubelerinden yapılan başvuruların ise ayın 19'unda sona ereceğini söyledi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KURA ÇEKİMİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

İlk kuraların 29'unda çekileceğini belirten Selvi, kura sisteminin artık elektronik ortamda gerçekleştiğini ve sonuçların muhtemelen kura çekiminden bir gün sonra TOKİ'nin internet sitesinde yayınlanacağını söyledi. İllere göre belirlenen kontenjanlara dağılım yapılacağını aktaran Selvi, bu kontenjanların emekliler, 18-30 yaş arası gençler, şehit aileleri, gaziler, vazife malulleri, engelliler ve Cumhurbaşkanı talimatıyla "aile yılı" olması sebebiyle 3 çocuklu ailelere özel olarak ayrıldığını hatırlattı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DOLANDIRICILIK UYARISI! UYGULAMADAN GİRİN

Dijital ortamdaki dolandırıcılık risklerine karşı vatandaşları uyaran Olcay Selvi, güvenilmeyen internet ağlarından kesinlikle başvuru yapılmaması gerektiğini vurguladı. Başvuruların kişisel cep telefonları, ev veya iş yerindeki güvenli ağlar üzerinden yapılması gerektiğini belirten Selvi, şu uyarılarda bulundu:

"Arama motorları üzerinden değil, cep telefonunuzdaki e-Devlet uygulamasına girip arama butonuna 'TOKİ' yazarak ilerleyin. Başvurunun son sayfasında belirtildiği üzere, başvuru parası sadece Ziraat Bankası'nda kendi adınıza açılan hesaba yatırılır. Başka bir hesaba kesinlikle para yatırmayın."

Olcay Selvi ayrıca, internet üzerinden başvuru yapamayacak durumda olanların, özellikle yaşlı vatandaşların, ayın 19'una kadar ilgili banka şubelerine giderek yüz yüze başvuru yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Sosyal konut projesinde sona gelindi! Başvuru sayısı, tarihler ve kritik uyarılar
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal konut projesinde sona gelindi! Başvuru sayısı, tarihler ve kritik uyarılar Sosyal konut projesinde sona gelindi! Başvuru sayısı, tarihler ve kritik uyarılar Sosyal konut projesinde sona gelindi! Başvuru sayısı, tarihler ve kritik uyarılar

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör