Sosyal konut projesinde sona gelindi! Başvuru sayısı, tarihler ve kritik uyarılar
Milyonların heyecanla beklediği sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlanmak üzereyken, A Haber'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, başvuru sayısının 6 milyonu aşmasının beklendiğini belirterek kura tarihleri ve dolandırıcılık riskleri hakkında kritik açıklamalarda bulundu.
Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, A Haber'e yaptığı açıklamalarda Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesindeki son gelişmeleri, başvuru sürecini ve dikkat edilmesi gereken hususu değerlendirdi.
BAŞVURU SAYISININ 6 MİLYONU GEÇMESİ BEKLENİYOR
Projede son haftaya girildiğini hatırlatan Olcay Selvi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un en son açıkladığı başvuru sayısının yaklaşık 5,5 milyon olduğunu belirtti. Türk milletinin işleri son dakikaya bırakma alışkanlığına dikkat çeken Olcay Selvi, bu hafta itibarıyla başvuru sayısının 6 milyonu geçeceğini düşündüğünü ifade etti.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Başvuru takvimi hakkında bilgi veren Olcay Selvi, e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların 18'i itibarıyla tamamlanacağını, Halkbank, Ziraat Bankası ve Emlak Katılım şubelerinden yapılan başvuruların ise ayın 19'unda sona ereceğini söyledi.
KURA ÇEKİMİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
İlk kuraların 29'unda çekileceğini belirten Selvi, kura sisteminin artık elektronik ortamda gerçekleştiğini ve sonuçların muhtemelen kura çekiminden bir gün sonra TOKİ'nin internet sitesinde yayınlanacağını söyledi. İllere göre belirlenen kontenjanlara dağılım yapılacağını aktaran Selvi, bu kontenjanların emekliler, 18-30 yaş arası gençler, şehit aileleri, gaziler, vazife malulleri, engelliler ve Cumhurbaşkanı talimatıyla "aile yılı" olması sebebiyle 3 çocuklu ailelere özel olarak ayrıldığını hatırlattı.
DOLANDIRICILIK UYARISI! UYGULAMADAN GİRİN
Dijital ortamdaki dolandırıcılık risklerine karşı vatandaşları uyaran Olcay Selvi, güvenilmeyen internet ağlarından kesinlikle başvuru yapılmaması gerektiğini vurguladı. Başvuruların kişisel cep telefonları, ev veya iş yerindeki güvenli ağlar üzerinden yapılması gerektiğini belirten Selvi, şu uyarılarda bulundu:
"Arama motorları üzerinden değil, cep telefonunuzdaki e-Devlet uygulamasına girip arama butonuna 'TOKİ' yazarak ilerleyin. Başvurunun son sayfasında belirtildiği üzere, başvuru parası sadece Ziraat Bankası'nda kendi adınıza açılan hesaba yatırılır. Başka bir hesaba kesinlikle para yatırmayın."
Olcay Selvi ayrıca, internet üzerinden başvuru yapamayacak durumda olanların, özellikle yaşlı vatandaşların, ayın 19'una kadar ilgili banka şubelerine giderek yüz yüze başvuru yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
