Sosyal konut projesinde sona gelindi! Başvuru sayısı, tarihler ve kritik uyarılar

Ekran görüntüsü / A Haber

DOLANDIRICILIK UYARISI! UYGULAMADAN GİRİN

Dijital ortamdaki dolandırıcılık risklerine karşı vatandaşları uyaran Olcay Selvi, güvenilmeyen internet ağlarından kesinlikle başvuru yapılmaması gerektiğini vurguladı. Başvuruların kişisel cep telefonları, ev veya iş yerindeki güvenli ağlar üzerinden yapılması gerektiğini belirten Selvi, şu uyarılarda bulundu:

"Arama motorları üzerinden değil, cep telefonunuzdaki e-Devlet uygulamasına girip arama butonuna 'TOKİ' yazarak ilerleyin. Başvurunun son sayfasında belirtildiği üzere, başvuru parası sadece Ziraat Bankası'nda kendi adınıza açılan hesaba yatırılır. Başka bir hesaba kesinlikle para yatırmayın."

Olcay Selvi ayrıca, internet üzerinden başvuru yapamayacak durumda olanların, özellikle yaşlı vatandaşların, ayın 19'una kadar ilgili banka şubelerine giderek yüz yüze başvuru yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.