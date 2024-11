Wanda Nara paylaştı! Icardi’yle konuşmasındaki detay şoke etti

Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın ilişkisi, magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Tottenham maçının sonlarında dizinden sakatlanarak kenara gelmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada "Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı. Yıldız golcü, bu sakatlığıyla sezonu kapattı.

Wanda Nara ise geçtiğimiz günlerde, yeni aşkı L-Gante ile canlı yayında öpüşmüştü. Görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Bunun üzerine Icardi'nin alyansını attığı dedikoduları yayılmıştı. Hatta eşini sosyal medyada takipten çıkaran ünlü futbolcunun çocuklarına DNA testi yaptıracağı bile iddia edilmişti.

Attıkları her adımla gündem olan Wanda Nara ile Icardi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

ATTIĞI SON MESAJI PAYLAŞTI!

Nara, maçta sakatlanan eşi Icardi'ye attığı mesajı ve ondan gelen yanıtı sosyal medya hesabında paylaştı.

ICARDİ'DEN AŞK DOLU SÖZLER

Icardi'nin sakatlık öncesi Nara'ya attığı son mesaj da ekran görüntüsünde yer aldı.

"...Bu hiçbir şeye benzemeyecek. Yaşıyor gibi yapmak istemiyorum. Yapabilirim, aynı durumda olabilirdim ama neden yapayım? Bunu istemiyorum. Tek isteğim hayatımı huzur içinde yaşamak, hayattan tat almak. Ailemle ve çocuklarımla hayatı yaşamak. Bize kimse bir şey vermedi, her şeyi biz elde ettik. Kendine değer ver, bize değer ver ve yeniden mutlu olalım. Bunları sana tekrarlayacağım. Seni seviyorum, Sen bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınsın. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, güzel prenses. Kendine dikkat et. Sana sonsuza kadar göz kulak olacağım."

Nara, eşinin kendisine verdiği yanıtı da yayınladı. Icardi'nin eşine şöyle yanıt verdiği görüldü:

"Boş işlerle uğraşmak o kadar anlamsız bir şey ki hiçbir anlamı yok ve hiçbir değişiklik de yaratmayacak. Ben de yapabilirim, ben de aynı durumda olabilirim ama ne için? Kendimi göstermek için mi? Bunu istemiyorum. Tek amacım hayatımı huzur içinde yaşamak, hayatımın tadını çıkarmak, ailemin tadını çıkarmak, çocuklarımın tadını çıkarmak, yıllar içinde elde ettiğimiz ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak; kimse bize hiçbir şeyi hediye etmedi. Kendine değer ver, bize değer ver ve mutlu olmamıza izin ver!Tekrar söylüyorum... Bütün bunları hayatımın kadını, dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınla birlikte yaşamak istiyorum. Sen benim zayıflığım, benim gücüm, benim prensesimsin, sevdiğim kadınımsın ve düğün günümüzde büyükannene verdiğim söz gibi... sana sonsuza kadar bakacağım"

