Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e Rusya'da yoğun ilgi! Hayranları akın etti
ATV'nin popüler dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, bu kez Rus sinemasında boy gösterdi. Ünlü oyuncu, Rus yapımı yılbaşı temalı film serisi "Yolki"nin 11. bölümünde rol aldı. Filmde kendisini canlandıran Özçivit, Kristina Babuşkina ve Ruzil Minekaev gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncuyu film setinde yüzlerce hayranı takip etti.
Meslektaşı Fahriye Evcen ile evli olan başarılı oyuncu Burak Özçivit, şöhretini ülke sınırlarının ötesine taşımayı başardı. Rol aldığı projelerin yurt dışında yayınlanmaya başlamasıyla, Özçivit, Orta Doğu, Latin Amerika, Meksika ve Rusya gibi ülkelerde büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta da Rusya'da bir projede rol aldı. Özçivit, Rusya'nın popüler yılbaşı temalı film serisi Yolki'nin 11. bölümünde oynayarak Rus sinemasına adım atmış oldu. Filmde kendisini canlandıran Özçivit, çekimleri Tataristan'ın Almetyevsk şehrinde gerçekleştirilen ve Külkedisi masalından esinlenilerek oluşturulan bir hikayede rol aldı.
Özçivit'e filmde Kristina Babuşkina ve Ruzil Minekaev eşlik etti. Rusya'nın popüler oyuncularıyla kamera karşına geçen Özçivit'e ilgi büyüktü, ekip arkadaşları ve hayranları tarafından çok iyi ağırlandı.
'Kuruluş Osman' dizisiyle tüm dünyada tanınan Özçivit'in adını bundan sonra yurt dışında daha fazla duyacağız gibi görünüyor.
RESMİNİ ÇİZDİLER
Burak Özçivit, Rusya'ya gittikten sonra her adımı hayranları tarafından izlendi. Ünlü oyuncuyu havalimanında karşılayan hayranları çekimlerin gerçekleştiği mekanın önünde saatlerce bekledi. Kimi Özçivit'in portresini çizmişti, kimi de ellerinde oyuncunun fotoğrafları imzalatmak için bekliyordu. Özçivit, her yaştan fanını karşısında görünce çok sevindi. Kimseyi kırmadı, çocuklarla özellikle ilgilendi, herkesle fotoğraf çektirdi.
Ünlü oyuncu için yöresel yemekler yapıp getirenlerin yanı sıra hediyelerini ulaştırmak isteyenler de vardı. Özçivit, aracına binene kadar yüzlerce hayranı etrafını sardı ve bu anları an be an kaydetti.
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