Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e Rusya’da yoğun ilgi! Hayranları akın etti

RESMİNİ ÇİZDİLER

Burak Özçivit, Rusya'ya gittikten sonra her adımı hayranları tarafından izlendi. Ünlü oyuncuyu havalimanında karşılayan hayranları çekimlerin gerçekleştiği mekanın önünde saatlerce bekledi. Kimi Özçivit'in portresini çizmişti, kimi de ellerinde oyuncunun fotoğrafları imzalatmak için bekliyordu. Özçivit, her yaştan fanını karşısında görünce çok sevindi. Kimseyi kırmadı, çocuklarla özellikle ilgilendi, herkesle fotoğraf çektirdi.

Ünlü oyuncu için yöresel yemekler yapıp getirenlerin yanı sıra hediyelerini ulaştırmak isteyenler de vardı. Özçivit, aracına binene kadar yüzlerce hayranı etrafını sardı ve bu anları an be an kaydetti.

