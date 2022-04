Bestemsu Özdemir’in şansı döndü! Yeni sevgilisi ortaya çıktı

Oyuncu Bestemsu Özdemir'in aşk hayatı baş döndürmeye başladı. Can Yaman, Çağatay Ulusoy, Oğulcan Engin, Nail Göleli ve Yağız İzgül gibi isimlerle aşk yaşayan Özdemir, her ayrılık sonrasında "Aşktan yana şansım yok" demişti.