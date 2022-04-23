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Bestemsu Özdemir'in şansı döndü! Yeni sevgilisi ortaya çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Bestemsu Özdemir’in şansı döndü! Yeni sevgilisi ortaya çıktı

Hızlı aşkları sürekli hüsranla biten Bestemsu Özdemir, yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Güzel oyuncu, "Sanırım aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana oldu" dedi.

Oyuncu Bestemsu Özdemir'in aşk hayatı baş döndürmeye başladı. Can Yaman, Çağatay Ulusoy, Oğulcan Engin, Nail Göleli ve Yağız İzgül gibi isimlerle aşk yaşayan Özdemir, her ayrılık sonrasında "Aşktan yana şansım yok" demişti.

Geçtiğimiz aylarda Yeniköy'de bir balıkçıda buluşan Bestemsu Özdemir ve Serkan Mehmet Durdu, mekanın arka kapısından kaçarak objektiflerden kurtulmuştu.

Güzel oyuncu, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Özdemir'in yanında yeni sevgilisi Serkan Mehmet Durdu da vardı.

El ele mekandan ayrılan ikili, ilan-ı aşk etti. İlişkilerinin 2-3 ay önce başladığını söyleyen Özdemir, "Sanırım aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana oldu" dedi.

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