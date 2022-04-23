Bestemsu Özdemir’in şansı döndü! Yeni sevgilisi ortaya çıktı

El ele mekandan ayrılan ikili, ilan-ı aşk etti. İlişkilerinin 2-3 ay önce başladığını söyleyen Özdemir, "Sanırım aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana oldu" dedi.

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