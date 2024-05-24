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Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor! Kim der 66 yaşında! Meğer güzellik yarışmasında...

Kemal Sunal'ın başrolün olduğu Tokatçı filminin Emine'si olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi'nin son hali merak edilip, araştırılmaya başladı. Şimdilerde 66 yaşında olan usta sanatçı güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Ah Bu Sevda, Baba Kartal, Gelin Kayası, Fakir, Aşk Pınarı, Ölümsüz, Kahreden Kurşun, Yuva, Sessiz Karanlık ve Afacan Tatlı Bela gibi birçok yapımda rol alan oyuncu, artık bambaşka bir hayat yaşıyor. İşte, Tokatçı'nın Emine'sinin son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 09:42
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Tokatçı filminin Emine’si Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor! Kim der 66 yaşında! Meğer güzellik yarışmasında...

Türk sinemasının sevilen filmleri arasında yer alan Tokatçı filmi izleyenlere keyifli vakit geçirtiyor.

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Tokatçı filminin Emine’si Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor! Kim der 66 yaşında! Meğer güzellik yarışmasında...

Başrolünde Kemal Sunal ve Şevket Altuğ gibi usta isimlerin yer aldığı komedi filminde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

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Tokatçı filminin Emine’si Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor! Kim der 66 yaşında! Meğer güzellik yarışmasında...

Şimdilerde 66 yaşında olan ünlü isim, kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncunun sinema kariyeri bir güzellik yarışmasına katılmasıyla başlamış. Ünlü sinema oyuncusu ve yazar, 1983 yılında Miss Asia Pasific isimli Asya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiş.

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Tokatçı filminin Emine’si Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor! Kim der 66 yaşında! Meğer güzellik yarışmasında...

İşte Nazan Saatçi başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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Tokatçı filminin Emine’si Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor! Kim der 66 yaşında! Meğer güzellik yarışmasında...

Avni Yalçın