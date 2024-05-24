Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor! Kim der 66 yaşında! Meğer güzellik yarışmasında...

Kemal Sunal'ın başrolün olduğu Tokatçı filminin Emine'si olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi'nin son hali merak edilip, araştırılmaya başladı. Şimdilerde 66 yaşında olan usta sanatçı güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Ah Bu Sevda, Baba Kartal, Gelin Kayası, Fakir, Aşk Pınarı, Ölümsüz, Kahreden Kurşun, Yuva, Sessiz Karanlık ve Afacan Tatlı Bela gibi birçok yapımda rol alan oyuncu, artık bambaşka bir hayat yaşıyor. İşte, Tokatçı'nın Emine'sinin son hali...