24 Mayıs 2024, Cuma
İsrail'e tepkisi çok konuşulmuştu! Sinan Akçıl'dan Eurovision açıklaması: Çivisi çıkmış vaziyette...
Sinan Akçıl, Fransa'da katıldığı Rouen Açıkhava Festivali'nde katil İsrail ve Netanyahu'ya karşı sert bir tavır sergileyerek büyük takdir topladı. Akçıl, Fransızca olarak "Çocukları öldürmeyi durdur" diyerek İsrail'e olan tepkisini gösterdi. Ünlü şarkıcı, son olarak verdiği bir röportajda hem bu konu hem de çok tartışmalı hale gelen Eurovision yarışması hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 10:44
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