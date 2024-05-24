İsrail’e tepkisi çok konuşulmuştu! Sinan Akçıl’dan Eurovision açıklaması: Çivisi çıkmış vaziyette...

"ÇİVİSİ ÇIKMIŞ VAZİYETTE"

Akçıl, bu seneki Eurovision yarışmasını sorduğumda ise şunları söyledi: "Düm Tek Tek' şarkısıyla katıldığımız süreçte ben çok büyük stres yaşamıştım. Üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti. Ama görüyorum ki Eurovision'da her şey daha da kötüye gitti. Şarkımın katıldığı dönemde de ayrımcılık vardı ama bu kadar uçuk kaçık şovlara izin verilmiyordu. Şimdi çivisi çıkmış vaziyette. Halkımız bunu bilmeli. Bunun yerine bu sene uluslararası yayıncılar tarafından yapılan ABU çok daha önemli. 2 milyar kişi tarafından takip edilen bir yarışma.