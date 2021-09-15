Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sezonda kadroda olması bekleniyor. İşte, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran yarışmanın bu yıl All Star konseptinde olacağı ve geçmiş yarışmaların başarılı isimlerinin katılacağı biliniyor. Bu kapsamda iki Survivor All Star 2022 yarışmacısı belli oldu.
SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2022'nin ne zaman başlayacağına ilişkin net bir tarih bulunmuyor. Ancak yarışma he yıl ocak ayı civarında başlıyor. Survivor All Star 2022'nin de TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının final yapmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.
SURVİVOR ALL STAR 2022 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?
Survivor All Star 2022 yarışmacıları yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Geçtiğimiz hafta bir alışveriş merklezinde basın mensupları ile konuşan Barış Yağcı, Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alacağını ifade etmişti.
Yarışmanın ikinci yarışmacısı ise TV100'de yer alan habere göre Aleyna Kalaycıoğlu olduğu iddia edildi…
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