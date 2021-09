Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran yarışmanın bu yıl All Star konseptinde olacağı ve geçmiş yarışmaların başarılı isimlerinin katılacağı biliniyor. Bu kapsamda iki Survivor All Star 2022 yarışmacısı belli oldu.

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2022'nin ne zaman başlayacağına ilişkin net bir tarih bulunmuyor. Ancak yarışma he yıl ocak ayı civarında başlıyor. Survivor All Star 2022'nin de TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının final yapmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.