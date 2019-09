Meryem Uzerli, ABD'li HBO ile anlaştı

Meryem Uzerli, Game of Thrones’u çeken ABD kanalı HBO ile anlaştı. Yakında ekranlara dönecek olan oyuncu, 71. Emmy Ödülleri töreninde de güzelliği ve şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 71. Emmy Ödülleri, önceki gece Los Angeles'ta sahiplerine ulaştı. Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törene, dünyaca ünlü yıldızlar katıldı. Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve vaktinin çoğunu kızına ayıran güzel oyuncu Meryem Uzerli de geceye katılan isimler arasındaydı. Birkaç haftadır ABD'de hem tatil, hem de iş görüşmeleri yapan Uzerli'nin reyting rekorları kıran dizilere imza atan ABD kanalı HBO ile anlaştığı ortaya çıktı. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tüm dünyada tanınan oyuncunun hangi dizide, hangi rolü canlandıracağı ise şimdiden merak konusu oldu. HBO, dünyayı ekrana kilitleyen Game of Thrones, Chernobyl ve Westworld gibi yapımlara imza atmıştı...

FLAŞLAR YÜZÜNDE PATLADI!



Meryem Uzerli ödül töreninde Alman model Heidi Klum ile bir araya geldi.



KIM KARDASHIAN - KENDALL JENNER

Sarı saçı beğenilmeyen Kendall, siyaha döndü.

32 dalda aday gösterilen Game of Thrones, 'En İyi Drama Dizisi' seçildi. Dizideki performansıyla Peter Dinklage, dördüncü kez 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'nü aldı. ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian ile üvey kardeşi Kendall Jenner da gecede sunum yaptı.

EN İYİ DRAMA: GAME OF THRONES



LENA HEADEY - PETER DINKLAGE - KIT HARINGTON - EMILIA CLARKE