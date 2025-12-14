CANLI | Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! İlk açıklama soykırımcı İsrail'den
Avustralya'nın Syndney kentinde dünyanın ünlü plajlarından Bondi Plajı'na silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Yerel basından bildirilenlere göre en az 10 ölü ve 11 yaralı var.
Avustralya'nın Sydney kentinde ondi plajına silahlı bir saldırı gerçekleştirildi.
İşte dakika dakika bölgeden gelişmeler
SALDIRGANLARA AİT İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Bondi Plajı'na yapılan saldırının faillerine ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı. AFP'nin paylaştığı fotoğrafta iki kişinin plaja yakın bir köprü üzerinden sivilleri hedef aldığı görülüyor.
Sydney'deki saldırganlardan birinin Naveed Akram olduğunu iddia edildi.
DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA
Olay, neredeyse 11 yıl önce Lindt Kafe saldırısında tek başına bir silahlı kişinin 18 kişiyi rehin alması ve 16 saat süren çatışmada iki rehine ile saldırganın öldürülmesinin yıldönümüne denk geldi.
EN AZ 10 ÖLÜ 11 YARALI
Yerel basının bildirdiğine göre Sydney'de Bondi Plajı'na gerçekleştirilen saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
SOYKIRIMCI HERZOG'DAN İDDİA: SALDIRI YAHUDİLERE YÖNELİK
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Sydney'deki Bondi Plajı'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Herzog, saldırının "Hanuka'nın ilk mumunu yakmak için plaja giden Yahudilere yönelik son derece acımasız bir terör eylemi" olduğunu öne sürdü.
Herzog, yaptığı açıklamada, "Sydney'deki kardeşlerimiz, çok vahşi teröristler tarafından hedef alındı. Bu saldırı, barışçıl kutlamalar yapan Yahudilere yönelik açık bir nefret suçu niteliğindedir" ifadelerini kullandı.
8 KİŞİ HASTANELİK: 13 KİŞİ YARALANDI
Avustralya'da acil durum ekipleri, Sydney'in ünlü Bondi Plajı'nda meydana gelen silahlı saldırının ardından sekiz kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Öte yandan şuana kadar 13 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yeni Güney Galler Ambulans Servisi'nden bir sözcü, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Olay yerinde çok sayıda kişiye müdahale ettik ve şu aşamada sekiz kişiyi Sydney'deki farklı hastanelere sevk ettik" dedi.
PANİK VE KAÇIŞ ANLARI KAMERADA
X'te paylaşılan görüntülerde, Bondi Plajı'ndaki insanların silah sesleri ve polis sirenleri eşliğinde panik halinde kaçıştığı görülüyor.
Avustralya polisi, Sydney'deki Bondi Plajı'nda silah sesleri duyulduğuna ilişkin ihbarların ardından iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Yeni Güney Galler polisi, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Polis operasyonu devam ediyor ve halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyarmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
BONDİ PLAJI'NA SİLAHLI SALDIRI
Sydney Morning Herald gazetesi, ünlü plajda birden fazla el silah sesi duyulduğuna ilişkin bildirimler olduğunu, ancak şu aşamada yaralanan olup olmadığının netleşmediğini aktardı.
Yeni Güney Galler polisi, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Olay yerinde bulunan herkes sığınaklara geçmeli" çağrısında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’nin en nadir bebek isimleri: Sadece bir kişide var! İşte TÜİK'in o listesi
- İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför başvuru ekranı açıldı mı? Kimler başvurabilecek?
- Google 67 akımı nedir, ekran neden sallanıyor? 6-7 akımı ne anlama geliyor?
- Memur maaşları ocakta ne kadar olacak? Zamlı tablo ortaya çıktı: Polis, doktor...
- Kar, yağmur, sis… Meteoroloji yeni haftayı açıkladı: Hangi iller risk altında?
- ÖGG 94. Yenileme sınavı bugün saat kaçta? Özel Güvenlik sınav kaç soru, kaç dakika?
- 15 dakika yeter! Kışın çamaşırları anında kurutan o yöntem: Tek bir malzeme
- Ocak temizliğine son veren ipucu! Tencereye attığınızda taşma duracak
- Osimhen Afrika Kupası’na gidecek mi? Süper Lig’den Afrika Kupası’na kimler katılacak?
- iOS 26.2 yayımlandı! O özellik çok işinize yarayacak: İşte tüm yenilikler
- Sultanlar Ligi’nde derbi! Galatasaray-Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2025-2026 Süper Lig devre arası kaç gün sürecek?