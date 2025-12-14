CANLI | Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! İlk açıklama soykırımcı İsrail'den

12:47 14 Aralık 2025

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Sydney'deki Bondi Plajı'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Herzog, saldırının "Hanuka'nın ilk mumunu yakmak için plaja giden Yahudilere yönelik son derece acımasız bir terör eylemi" olduğunu öne sürdü.

Herzog, yaptığı açıklamada, "Sydney'deki kardeşlerimiz, çok vahşi teröristler tarafından hedef alındı. Bu saldırı, barışçıl kutlamalar yapan Yahudilere yönelik açık bir nefret suçu niteliğindedir" ifadelerini kullandı.