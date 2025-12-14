14 Aralık 2025, Pazar
CANLI | Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! İlk açıklama soykırımcı İsrail'den

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2025 11:49 Güncelleme: 14.12.2025 13:38
Avustralya'nın Syndney kentinde dünyanın ünlü plajlarından Bondi Plajı'na silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Yerel basından bildirilenlere göre en az 10 ölü ve 11 yaralı var.

Avustralya'nın Sydney kentinde ondi plajına silahlı bir saldırı gerçekleştirildi.

İşte dakika dakika bölgeden gelişmeler

CANLI ANLATIM
13:12 14 Aralık 2025

SALDIRGANLARA AİT İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bondi Plajı'na yapılan saldırının faillerine ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı. AFP'nin paylaştığı fotoğrafta iki kişinin plaja yakın bir köprü üzerinden sivilleri hedef aldığı görülüyor. 

Sydney'deki saldırganlardan birinin Naveed Akram olduğunu iddia edildi.

13:07 14 Aralık 2025

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Olay, neredeyse 11 yıl önce Lindt Kafe saldırısında tek başına bir silahlı kişinin 18 kişiyi rehin alması ve 16 saat süren çatışmada iki rehine ile saldırganın öldürülmesinin yıldönümüne denk geldi.

 

13:03 14 Aralık 2025

EN AZ 10 ÖLÜ 11 YARALI

Yerel basının bildirdiğine göre Sydney'de Bondi Plajı'na gerçekleştirilen saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 

12:47 14 Aralık 2025

SOYKIRIMCI HERZOG'DAN İDDİA: SALDIRI YAHUDİLERE YÖNELİK

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Sydney'deki Bondi Plajı'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Herzog, saldırının "Hanuka'nın ilk mumunu yakmak için plaja giden Yahudilere yönelik son derece acımasız bir terör eylemi" olduğunu öne sürdü.

Herzog, yaptığı açıklamada, "Sydney'deki kardeşlerimiz, çok vahşi teröristler tarafından hedef alındı. Bu saldırı, barışçıl kutlamalar yapan Yahudilere yönelik açık bir nefret suçu niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

12:30 14 Aralık 2025

8 KİŞİ HASTANELİK: 13 KİŞİ YARALANDI

Avustralya'da acil durum ekipleri, Sydney'in ünlü Bondi Plajı'nda meydana gelen silahlı saldırının ardından sekiz kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Öte yandan şuana kadar 13 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yeni Güney Galler Ambulans Servisi'nden bir sözcü, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Olay yerinde çok sayıda kişiye müdahale ettik ve şu aşamada sekiz kişiyi Sydney'deki farklı hastanelere sevk ettik" dedi.

12:15 14 Aralık 2025

PANİK VE KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

X'te paylaşılan görüntülerde, Bondi Plajı'ndaki insanların silah sesleri ve polis sirenleri eşliğinde panik halinde kaçıştığı görülüyor.

Avustralya polisi, Sydney'deki Bondi Plajı'nda silah sesleri duyulduğuna ilişkin ihbarların ardından iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AVUSTRALYA'DA BONDİ PLAJI'NDA SİLAHLI SALDIRI!

Yeni Güney Galler polisi, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Polis operasyonu devam ediyor ve halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyarmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

12:00 14 Aralık 2025

BONDİ PLAJI'NA SİLAHLI SALDIRI

Sydney Morning Herald gazetesi, ünlü plajda birden fazla el silah sesi duyulduğuna ilişkin bildirimler olduğunu, ancak şu aşamada yaralanan olup olmadığının netleşmediğini aktardı.

Yeni Güney Galler polisi, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Olay yerinde bulunan herkes sığınaklara geçmeli" çağrısında bulundu.

 

