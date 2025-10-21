CANLI | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3 günlük Körfez çıkarması! Ana gündem Gazze | İlk durak Kuveyt

03:32 21 Ekim 2025

A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu Başkan Erdoğan'ın Körfez turundaki ilk durağı Kuveyt'ten detayları aktardı.

Mert Hacıalioğlu'nun açıklamaları ise şöyle...

Kuveyt'te Ay yıldızlı Türk bayraklarını birçok noktada görmek mümkün. Başkan Erdoğan'ı bekliyor Kuveyt diyebiliriz. Başkan Erdoğan Körfez'e bir kez daha geliyor. Geçtiğimiz süreçte biliyorsunuz İsrail'in Doha'ya, Katar'ın başkent Doha'ya gerçekleştirmiş olduğu saldırının akabinde liderler Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Doha'da toplanmış, görüşmüşlerdi ve tepkilerini ortaya koymuşlardı. Bunun akabinde ise Başkan Erdoğan üç ülkeyi ziyaret edecek. İlk durak Kuveyt, birçok noktada hem Kuveyt hem de Ay yıldızlı Türk bayrağımızı görmek mümkün. Bugün önemli olacak. Saatler 12'yi gösterdiğinde gündüz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt'te olması bekleniyor. Resmi törenle karşılanacak, sonrasında da baş başa görüşmeler yapılacak ve daha sonra heyetler arası görüşmeler ve imza töreni olacak.

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ ANLAŞMALARIN İMZALANMASI BEKLENİYOR

Kuveyt'le Türkiye arasında önemli konular noktasında anlaşmaya varılması ve imzaların atılması bekleniyor. Önemli bir lokasyon ifade ettiğimiz gibi dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi Kuveyt. Dünya petrolünün yüzde 10'u buradan geçiyor. Bu hususta 6. sırada. Parası oldukça değerli. Tabii ki iki ülke arası ticaret hacminin geliştirilmesi, Türkiye'nin Irak'la varmış olduğu Kalkınma Yolu projesi vardı. Basra Körfezi'nde bu anlamda oldukça önemli bir konumda Kuveyt'te. Bunun içerisinde olmak isteyecektir daha doğrusu. Bu gibi konuların ele alınması bekleniyor. Enerji noktasında da zengin bir ülkeden söz ediyoruz. Bu hususta ticaret hacminin artırılması ve enerji alımında da yeni anlaşmaların imzalanması muhtemel.

2. DURAK KATAR OLACAK

Akabinde Katar'a da geçecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Yarın akşam saatlerinde Katar'da olacak. Çarşamba günü ise Katar Emiri'yle Tamim bin'le bir araya gelecek. Görüşmeler yapılacak. Katar'da da anlaşmalar gerçekleştirilecek ve son durağı ise Umman olacak. Bu üç ülkede yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel konular da değerlendirilecek. Tabii ki Gazze konusu da değerlendirilecek. Neden Gazze diyorum? Ateşkes sürecinin sonlanmasıyla birlikte aslında Gazze'nin yeniden inşası noktasında bu ülkelerle ortak hareket edilmesi de muhtemel diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.