Başkan Erdoğan’dan 3 günlük Körfez turu! İlk durak Kuveyt

Giriş: 21.10.2025 03:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kuveyt, Katar ve Umman olamak üzere 3 günlük Körfez turuna çıkıyor. Başkan Erdoğan program kapsamında ilk olarak Kuveyt'i, daha sonra Katar ve Umman'ı ziyaret edecek. Gerçekleşecek görüşmelerde ise ana gündem Gazze'deki ateşkes süreci ve bölgenin yeniden inşaası olacak. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Başkan Erdoğan'ın Körfez turundaki ilk durağı Kuveyt'ten detayları aktardı.
