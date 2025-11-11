CANLI | Askeri kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Uçakta kaç personel vardı? Açıklama geldi

17:00 11 Kasım 2025

Uçağın düşüş anına ait olduğu iddia edilen görüntülerin Gürcistan medyasında yayınlanmasının ardından, kazanın nedenine ilişkin ilk değerlendirmeler de gelmeye başladı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında faciaya ilişkin ilk teknik analizlerini ve olası senaryoları değerlendirdi.

"ÇOK UÇTA BİR MESELE OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUM"

Kazanın pilotaj hatasından ziyade ciddi bir teknik arıza kaynaklı olabileceğine işaret eden Doç. Dr. Kemal Olçar, C-130 tipi uçakların Türk Hava Kuvvetleri'ndeki geçmişine ve pilotların deneyimine dikkat çekti. Olçar, olayın sıradan bir kaza olmayabileceğini vurgulayarak, "Çok uçta bir mesele olduğunu tahmin ediyorum. Yani belki çok ciddi bir teknik arıza ortaya çıkmış olabilir havada. Ondan kaynaklı olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor," dedi.

PİLOTAJ EĞİTİMİ ÜST DÜZEYDE: "GAZİ UÇAKLARIMIZ"

C-130 tipi uçakların 1964 yılından beri Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer aldığını ve pilotaj eğitimlerinin çok üst düzeyde olduğunu belirten Olçar, bu uçakların Kıbrıs Barış Harekatı gibi kritik operasyonlarda da görev aldığını hatırlattı:

"C-130 tipi uçaklar 1964'ten itibaren envanterimizde. Pilotaj eğitimleri çok üst düzeyde ve çok uzun dönem görev yapmış durumda. 1974 Kıbrıs Harekatı'nda altı uçak aynı anda havalanmış ve hava indirme harekatı düzenlemiş, gazi uçaklarımız birçoğu. Bu anlamda çok çok uçta bir mesele olduğunu tahmin ediyorum."

SABOTAJ İHTİMALİ ZAYIF AMA...

Uçağın düştüğü bölgenin jeopolitik konumuna da değinen Kemal Olçar, sabotaj ihtimalini zayıf gördüğünü ancak yine de ihtiyatlı olmak gerektiğini belirtti. Uçağın Rusya topraklarına yakın bir bölgede düşmesinin düşündürücü olduğunu ifade eden Olçar, "Gürcistan ve Azerbaycan bölgesine baktığımız zaman, hatta İran'ı da katarsak, Rusya topraklarına da çok yakın bir yer. Sabotaj ihtimali bana çok düşük gibi gözüküyor. Çünkü o mesafede güvenli uçuş bölgelerinin dışında C-130 tipi uçaklar çok seyretmezler. Güvenlikleri mutlaka sağlanmıştır," dedi.

KARA KUTU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARACAK

Kazanın kesin nedeninin, olay yerine ulaşacak kaza kırım ekiplerinin incelemeleri ve uçağın kara kutusundan elde edilecek veriler ışığında netleşeceğini vurgulayan Olçar, "Gidilince mutlaka dediğim gibi teknik detaylar çıktığında biraz daha netleşmiş olacak. Sorumlu kişiler gerekli incelemeleri yapacaktır, gidince göreceklerdir. Kara kutu bir şekilde o bilgileri mutlaka saklamıştır. Oralardan elde edilen veriler ışığında, Sayın Hükümetimizin aktaracağı bilgiler karşılığında biz de tam olarak ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız," ifadelerini kullandı.