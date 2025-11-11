11 Kasım 2025, Salı

Gürcistan'da düşen askeri uçağın ardında İsrail mi var?
Askeri stratejist İbrahim Keleş, Gürcistan’da düşen Türk askeri kargo uçağıyla ilgili sabotaj ihtimali üzerinde durdu. Keleş, uçağın kuyruk kısmının olmaması nedeniyle dikine iniş yaptığını ve İsrail’in bölgedeki etkinliğinin olası bir mesaj niteliği taşıyabileceğini belirtti. Kesin sonucun kaza kırım ekiplerinin ve kara kutu incelemesinin ardından netleşeceği kaydedildi.
