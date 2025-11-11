Gürcistan’da düşen askeri uçağın ardında İsrail mi var?

Askeri stratejist İbrahim Keleş, Gürcistan’da düşen Türk askeri kargo uçağıyla ilgili sabotaj ihtimali üzerinde durdu. Keleş, uçağın kuyruk kısmının olmaması nedeniyle dikine iniş yaptığını ve İsrail’in bölgedeki etkinliğinin olası bir mesaj niteliği taşıyabileceğini belirtti. Kesin sonucun kaza kırım ekiplerinin ve kara kutu incelemesinin ardından netleşeceği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN