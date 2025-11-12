MHP lideri Bahçeli’den şehitlerimiz için taziye mesajı: Her ihtimal dikkatle araştırılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olmasına ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, kazanın tüm yönleriyle inceleneceğini belirterek, resmi açıklama yapılmadan yapılan spekülasyonların temelsiz olduğunu vurguladı ve şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

