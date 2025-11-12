12 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları MHP lideri Bahçeli'den şehitlerimiz için taziye mesajı: Her ihtimal dikkatle araştırılacak
MHP lideri Bahçeli’den şehitlerimiz için taziye mesajı: Her ihtimal dikkatle araştırılacak

MHP lideri Bahçeli'den şehitlerimiz için taziye mesajı: Her ihtimal dikkatle araştırılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2025 12:46
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olmasına ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, kazanın tüm yönleriyle inceleneceğini belirterek, resmi açıklama yapılmadan yapılan spekülasyonların temelsiz olduğunu vurguladı ve şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHP lideri Bahçeli’den şehitlerimiz için taziye mesajı: Her ihtimal dikkatle araştırılacak
Her ihtimal dikkatle araştırılacak
"Her ihtimal dikkatle araştırılacak"
Uçak kazasında 18 asker bulundu, 2 asker aranıyor
Uçak kazasında 18 asker bulundu, 2 asker aranıyor
Uçakta yaş önemli mi?
Uçakta yaş önemli mi?
Korkmaz’ın şehadet haberi baba ocağına verildi
Korkmaz'ın şehadet haberi baba ocağına verildi
A Haber ekibi düşen askeri uçağın enkaz bölgesinde!
A Haber ekibi düşen askeri uçağın enkaz bölgesinde!
Askeri uçağımız düştü! Uzmanlar A Haber’de
Askeri uçağımız düştü! Uzmanlar A Haber’de
TSK’ya ait düşen kargo uçağından yeni görüntüler ortaya çıktı
TSK’ya ait düşen kargo uçağından yeni görüntüler ortaya çıktı
Konfeti gibi dağılmış bir uçaktan bahsediyoruz
“Konfeti gibi dağılmış bir uçaktan bahsediyoruz”
20 kahramanın adı A Haber ekranlarında tek tek anıldı
20 kahramanın adı A Haber ekranlarında tek tek anıldı
A Haber askeri uçağının düştüğü noktada!
A Haber askeri uçağının düştüğü noktada!
Osman Amca artık bir şehit babasısın!
"Osman Amca artık bir şehit babasısın!"
Askeri kargo uçağı neden düştü?
Askeri kargo uçağı neden düştü?
Daha Fazla Video Göster