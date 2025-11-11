11 Kasım 2025, Salı

Eski C-130 pilotu A Haber’de: En güçlü ihtimal yapısal malzeme yorgunluğu!

Eski C-130 pilotu A Haber'de: En güçlü ihtimal yapısal malzeme yorgunluğu!

Giriş: 11.11.2025 18:14
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 kargo uçağının Gürcistan’da düşmesine ilişkin ilk teknik değerlendirmeler geldi. Eski pilot Bülent Boralı, motorların çalıştığını ve havada patlama emaresi olmadığını belirterek, kazanın en güçlü ihtimalinin "yapısal malzeme yorgunluğu" olduğunu vurguladı. Kesin nedenin ise kaza kırım ekiplerinin incelemeleri ve kara kutu verileriyle netleşeceği bildirildi.
