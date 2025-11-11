Eski C-130 pilotu A Haber’de: En güçlü ihtimal yapısal malzeme yorgunluğu!

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 kargo uçağının Gürcistan’da düşmesine ilişkin ilk teknik değerlendirmeler geldi. Eski pilot Bülent Boralı, motorların çalıştığını ve havada patlama emaresi olmadığını belirterek, kazanın en güçlü ihtimalinin "yapısal malzeme yorgunluğu" olduğunu vurguladı. Kesin nedenin ise kaza kırım ekiplerinin incelemeleri ve kara kutu verileriyle netleşeceği bildirildi.

