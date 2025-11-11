11 Kasım 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan düşen askeri kargo uçağına ilişkin açıklama: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 16:24
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan'dan havalanan Türkiye'ye ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü duyuruldu. Başkan Erdoğan kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
