11 Kasım 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Başkan Erdoğan’dan düşen askeri kargo uçağına ilişkin açıklama: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan'dan havalanan Türkiye'ye ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü duyuruldu. Başkan Erdoğan kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.