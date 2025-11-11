MSB: Askeri kargo uçağı Gürcistan’da düştü

11 Kasım 2025, Salı

Giriş: 11.11.2025 15:40
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." denildi. A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ detayları aktardı.
