MSB: Askeri kargo uçağı Gürcistan’da düştü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." denildi. A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ detayları aktardı.

