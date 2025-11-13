13 Kasım 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
A Haber şehitlerimizi getirecek 'Koca Yusuf' uçağını görüntüledi!
A Haber, Türkiye'yi yasa boğan uçak faciasının ardından şehit olan 20 kahraman askerimizin naaşını vatana getirecek olan "Koca Yusuf" uçağının yanından, Tiflis'ten son durumu aktardı. Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda hazırlıkların tamamlanmasını bekleyen A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, arama çalışmalarının tamamlandığını ve son şehidimizin naaşına da bu sabah itibarıyla ulaşıldığı bilgisini paylaştı.