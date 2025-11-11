Türk kargo uçağının düşmesindeki etken nedir?

Gürcistan’da düşen Türk kargo uçağına ilişkin ilk teknik değerlendirmeler gelmeye başladı. A Haber canlı yayınında konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, kazanın pilotaj hatasından çok ciddi bir teknik arızadan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Olçar, “Çok uçta bir mesele olduğunu tahmin ediyorum” derken, sabotaj ihtimalinin ise zayıf olduğunu ancak kara kutunun tüm gerçeği ortaya çıkaracağını vurguladı.

