Türk kargo uçağının düşmesindeki etken nedir?

Türk kargo uçağının düşmesindeki etken nedir?

Giriş: 11.11.2025 17:32
Gürcistan’da düşen Türk kargo uçağına ilişkin ilk teknik değerlendirmeler gelmeye başladı. A Haber canlı yayınında konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, kazanın pilotaj hatasından çok ciddi bir teknik arızadan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Olçar, “Çok uçta bir mesele olduğunu tahmin ediyorum” derken, sabotaj ihtimalinin ise zayıf olduğunu ancak kara kutunun tüm gerçeği ortaya çıkaracağını vurguladı.
"En güçlü ihtimal yapısal malzeme yorgunluğu!"
İşte uçağın önceki görüntüleri
Alivey: “Derin üzüntü duyduk”
“İBB dosyası boş değil 142 farklı eylemle dolu!”
"Ülke yönetmeyi şehir yöneterek öğretti”
"Anadolu, dünyada eşi benzeri görülmeyen bir şehircilik tecrübesine sahiptir"
"Metropollerimiz yeni bir fetret devri yaşıyor"
Başkan Erdoğan’dan düşen uçağa ilişkin açıklama
"Soruşturma bitti, kovuşturma aşaması başlıyor"
Askeri kargo uçağı neden düştü?
Rüşvetten ihaleye fesat suçlamalarına uzanan dev dosya!
