Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malezya'da resmi törenle karşılandı!

17:58 09 Şubat 2025

Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

Vural'ın açıklamaları şöyle: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti İl Kongreleri'nde iç siyaset seyahatleri ve katılımları devam ederken şimdi de önümüzdeki hafta için bir yeni seyahat planlaması olduğu duyuruldu. Yapılacak olan bu Asya turunda Başkan Erdoğan 3 farklı ülkeyi ziyaret edecek. Sırasıyla bunlar; Malezya, Endonezya ve Pakistan'a ziyarette bulunacak. Gittiği her bir ülkede ikili ilişkiler her boyutuyla tartışılacak ve ne olduğu nereye gidileceği ile ilgili çeşitli konuşmalar yapılacak. Bunun yanı sıra Başkan Erdoğan'ın gittiği her bir ülkede bir gündemi daha var. O gündem de aslında Gazze olacak. Gazze konusu Başkan Erdoğan'ın orada muhataplarına bildirilecek. Bunun yanı sıra Başkan Erdoğan gittiği noktalarda güncel, küresel problemleri ve sıkıntıları da aslında orada konuşacak. Başkan Erdoğan gittiği noktada Malezya ziyaretinin hemen arkasında Endonezya ve Pakistan'a Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına da muhatapları ile birlikte başkanlık yapacak. Başkan Erdoğan'ın iç siyasetteki hareketliliği sürüyor. Türkiye genelinde bir çok farklı şehre sürekli seyahat ediyor şimdide önümüzdeki hafta pazartesi günü Başkan Erdoğan Asya turuna çıkacak ve çıktığında da üç ülkeyi ziyaret edecek. Bu kapsamda ikili ilişkiler konuşulacak. Ticari anlaşmalar ticari ilişkiler ele alınacak.