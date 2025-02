Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği: Malezya Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaret | Detaylar A Haber’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretlerde bulunacak. Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülüyor. Yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecek. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı. Vural, " Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Parti İl Kongreleri’nde iç siyaset seyahatleri ve katılımları devam ederken şimdi de önümüzdeki hafta için bir yeni seyahat planlaması olduğu duyuruldu. Yapılacak olan bu Asya turunda Başkan Erdoğan 3 farklı ülkeyi ziyaret edecek. Sırasıyla bunlar; Malezya, Endonezya ve Pakistan’a ziyarette bulunacak. Gittiği her bir ülkede ikili ilişkiler her boyutuyla tartışılacak ve ne olduğu nereye gidileceği ile ilgili çeşitli konuşmalar yapılacak. Bunun yanı sıra Başkan Erdoğan’ın gittiği her bir ülkede bir gündemi daha var. O gündem de aslında Gazze olacak. Gazze konusu Başkan Erdoğan’ın orada muhataplarına bildirilecek." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN